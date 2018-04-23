Пловец Чупков стал чемпионом России на дистанции 200 м брассом

В решающем заплыве 21-летний спортсмен показал результат 2 минуты 7,81 секунды. Серебро завоевал Кирилл Пригода (2.08,32), бронзу выиграл Илья Хоменко (2.08,83). Для Чупкова это золото стало вторым на чемпионате, ранее пловец победил на дистанции 100 м брассом.

На дистанции 100 м на спине с результатом 52,67 секунды победу одержал Евгений Рылов. Второе место занял Климент Колесников (52,97), третье — Григорий Тарасевич (53,48).

В финальном заплыве у женщин на дистанции 200 м баттерфляем победила Светлана Чимрова, показавшая результат 2 минуты 7,54 секунды. Второе место заняла Марина Намазова (2.14,33), третьей стала Мария Арсеньева (2.15,86).