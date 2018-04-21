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20:51 (мск), источник: ТАСС

Пловец Чупков стал чемпионом России на 100 м брассом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Антон Чупков стал чемпионом России по плаванию на 100 м брассом. Соревнования проходят в Москве.

Чупков показал результат 59,15 секунды. Второе место занял Кирилл Пригода (59,27), третье — Илья Хоменко (59,48). У женщин на 100 м баттерфляем победителем стала Светлана Чимрова (57,39). Серебро завоевала Александра Сабитова (58,18), бронзу — Софья Лобова (1.00,17).

У женщин на дистанции 50 м вольным стилем чемпионкой России стала Мария Каменева (24,61). Второе место заняла Арина Суркова (25,05), третье — Дарья Устинова (25,10). На 200 м на спине победительницей стала Дарья Устинова (2.07,84). Серебро завоевала Анастасия Авдеева (2.09,25), бронзу — Полина Егорова (2.09,94).

У женщин на 50 м вольным стилем победила Розалия Насретдинова (24,66). Второе место заняла Екатерина Кудинова (25,80), третье — Анна Комарова (26,17). В эстафете 4×200 м вольным стилем выиграла сборная Санкт- Петербурга, за которую выступали Юлия Сноз, Вероника Андрусенко, Полина Невмовенко, Дарья Устинова (7.59,97). Второе место заняли спортсменки из Свердловской области (9.01,68), третье — из Самарской области (8.06,39).

Чемпионат России завершится 25 апреля.

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