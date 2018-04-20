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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Морозов победил на ЧР на дистанции 50 м на спине с рекордом России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Морозов в финале преодолел дистанцию за 24,35 секунды и обновил рекорд России.

Климент Колесников (24,46 секунды) занял второе место, установив новый рекорд мира среди юниоров. Замкнул тройку лучших Сергей Фесиков (24,79).

Олег Костин стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 23,14 секунды, также улучшив рекорд России. Никита Королев (23,42) — второй, третье место поделили Александр Садовников и Андрей Минаков (23,59).

Анна Егорова одержала победу на дистанции 800 метров вольным стилем, показав время 8 минут 30,66 секунды. Анастасия Кирпичникова (8.40,49) заняла второе место, Яна Курцева (8.44,29) — третье.

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