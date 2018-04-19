Юлия Ефимова: Люблю Италию и ее кухню, поэтому на сборе там нужен тренер по физподготовке

На пресс-конференции в Москве пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр честно сказала, что не видит для себя конкуренток в России на дистанции 100 метров брассом. Она также поведала о своих спортивных планах и затронула тему проекта Efimova Team.

— К чемпионату России я специально не готовилась, — сказала Ефимова. — Мешали травмы. К тому же уже в этом месяце неделю проболела. Только три дня занимаюсь в бассейне. Надеюсь, пауза пойдет мне на пользу. Главная задача сейчас — отобраться на августовский чемпионат Европы в Глазго.

Победить на дистанции 200 метров в Москве будет тяжеловато, на 50 метров — может быть и будут некоторые проблемы, а на 100 метров, думаю, пока у меня конкуренток в стране нет. Не исключаю, что с дополнительных дистанций снимусь (ранее сообщалось, что Ефимова примет старт на 200-метровке комплексным плаванием — Team Russia).

К чемпионату Европы буду уже готовиться целенаправленно. Сначала предстоит сбор близ Флоренции, куда приедет из Америки мой тренер по физподготовке. Потом планирую выступить на всех трех этапах «Маре Нострум» и соревнованиях «Семь холмов» в Риме. Заключительный сбор пройдет в Испании.

Мне очень нравится Италия, ее кухня. Люблю вкусно поесть. Вот поэтому и тренера по физподготовке пригласила, чтобы мы больше работали.

Для переезда в Россию пока не вижу условий. Мы не можем, например, на постоянной основе пригласить сюда моего тренера-физиотерапевта, у которого я лечилась. Ведь в этом случае ему пришлось бы бросить всю остальную работу. Проще и выгоднее устраивать периодически сбор в Америке.