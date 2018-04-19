Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Анахайм Дакс1
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Питтсбург Пингвинз5
Все события
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
13:44 (мск), источник: TeamRussia.pro

Юлия Ефимова: Люблю Италию и ее кухню, поэтому на сборе там нужен тренер по физподготовке

Самая титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова готовится стартовать на чемпионате России, несмотря на недавно перенесенную болезнь.

На пресс-конференции в Москве пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр честно сказала, что не видит для себя конкуренток в России на дистанции 100 метров брассом. Она также поведала о своих спортивных планах и затронула тему проекта Efimova Team.

— К чемпионату России я специально не готовилась, — сказала Ефимова. — Мешали травмы. К тому же уже в этом месяце неделю проболела. Только три дня занимаюсь в бассейне. Надеюсь, пауза пойдет мне на пользу. Главная задача сейчас — отобраться на августовский чемпионат Европы в Глазго.

Победить на дистанции 200 метров в Москве будет тяжеловато, на 50 метров — может быть и будут некоторые проблемы, а на 100 метров, думаю, пока у меня конкуренток в стране нет. Не исключаю, что с дополнительных дистанций снимусь (ранее сообщалось, что Ефимова примет старт на 200-метровке комплексным плаванием — Team Russia).

К чемпионату Европы буду уже готовиться целенаправленно. Сначала предстоит сбор близ Флоренции, куда приедет из Америки мой тренер по физподготовке. Потом планирую выступить на всех трех этапах «Маре Нострум» и соревнованиях «Семь холмов» в Риме. Заключительный сбор пройдет в Испании.

Мне очень нравится Италия, ее кухня. Люблю вкусно поесть. Вот поэтому и тренера по физподготовке пригласила, чтобы мы больше работали.

Для переезда в Россию пока не вижу условий. Мы не можем, например, на постоянной основе пригласить сюда моего тренера-физиотерапевта, у которого я лечилась. Ведь в этом случае ему пришлось бы бросить всю остальную работу. Проще и выгоднее устраивать периодически сбор в Америке.

Проект Efimova Team был заморожен. Теперь открываем его в новом формате. Детали раскроем позже. Могу лишь сказать, что мы планируем принимать в команду и воспитывать молодых перспективных спортсменов.

 Юлия Ефимова: «Люблю Италию и ее кухню, поэтому на сборе там нужен тренер п
Гимнасты из Москвы выиграли командный турнир чемпионата России
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Россия сыграет со Швецией на чешском этапе Евротура
Российский нападающий «Тампы» признан второй звездой дня в НХЛ
Гендиректор «Тосно»: Будем искать средства на еврокубки
Новости
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь