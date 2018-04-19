Юлия Ефимова: Люблю Италию и ее кухню, поэтому на сборе там нужен тренер по физподготовке
Самая титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова готовится стартовать на чемпионате России, несмотря на недавно перенесенную болезнь.
Самая титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова готовится стартовать на чемпионате России, несмотря на недавно перенесенную болезнь.
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— К чемпионату России я специально не готовилась, — сказала Ефимова. — Мешали травмы. К тому же уже в этом месяце неделю проболела. Только три дня занимаюсь в бассейне. Надеюсь, пауза пойдет мне на пользу. Главная задача сейчас — отобраться на августовский чемпионат Европы в Глазго.
Победить на дистанции 200 метров в Москве будет тяжеловато, на 50 метров — может быть и будут некоторые проблемы, а на 100 метров, думаю, пока у меня конкуренток в стране нет. Не исключаю, что с дополнительных дистанций снимусь (ранее сообщалось, что Ефимова примет старт на 200-метровке комплексным плаванием — Team Russia).
К чемпионату Европы буду уже готовиться целенаправленно. Сначала предстоит сбор близ Флоренции, куда приедет из Америки мой тренер по физподготовке. Потом планирую выступить на всех трех этапах «Маре Нострум» и соревнованиях «Семь холмов» в Риме. Заключительный сбор пройдет в Испании.
Мне очень нравится Италия, ее кухня. Люблю вкусно поесть. Вот поэтому и тренера по физподготовке пригласила, чтобы мы больше работали.
Для переезда в Россию пока не вижу условий. Мы не можем, например, на постоянной основе пригласить сюда моего
Проект Efimova Team был заморожен. Теперь открываем его в новом формате. Детали раскроем позже. Могу лишь сказать, что мы планируем принимать в команду и воспитывать молодых перспективных спортсменов.