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11:53 (мск), источник: ТАСС

Ефимова сообщила, что перенесла болезнь перед стартом чемпионата России по плаванию

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова перенесла болезнь перед стартом чемпионата России. Об этом она сообщила журналистам.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 20 по 25 апреля в Москве.

«К чемпионату России я, как обычно, не готовилась, главная задача для меня сейчас — подготовка к чемпионату Европы. Я снялась с чемпионата России на короткой воде еще зимой из-за травмы, и достаточно долго не могла ее залечить, январь и февраль она меня тянула. Надеюсь, дальше не будет проблем со здоровьем. Перед стартом турнира я проболела неделю и не плавала неделю, но надеюсь, что эта пауза пойдет мне на пользу», — заявила Ефимова.

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По словам отца и тренера спортсменки Андрея Ефимова, подготовка Юлии ведется с прицелом на чемпионат Европы.

«Подготовка идет в прежнем режиме, но подкосила болезнь.

Главное — отобраться на чемпионат Европы", — отметил он.

По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы, который состоится в шотландском Глазго со 2 по 12 августа.

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