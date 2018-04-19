Ефимова сообщила, что перенесла болезнь перед стартом чемпионата России по плаванию
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова перенесла болезнь перед стартом чемпионата России. Об этом она сообщила журналистам.
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова перенесла болезнь перед стартом чемпионата России. Об этом она сообщила журналистам.
Чемпионат России по плаванию пройдет с 20 по 25 апреля в Москве.
«К чемпионату России я, как обычно, не готовилась, главная задача для меня сейчас — подготовка к чемпионату Европы. Я снялась с чемпионата России на короткой воде еще зимой
По словам отца и тренера спортсменки Андрея Ефимова, подготовка Юлии ведется с прицелом на чемпионат Европы.
«Подготовка идет в прежнем режиме, но подкосила болезнь.
Главное — отобраться на чемпионат Европы", — отметил он.
По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы, который состоится в шотландском Глазго со 2 по 12 августа.