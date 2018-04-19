Ефимова сообщила, что перенесла болезнь перед стартом чемпионата России по плаванию

«К чемпионату России я, как обычно, не готовилась, главная задача для меня сейчас — подготовка к чемпионату Европы. Я снялась с чемпионата России на короткой воде еще зимой из-за травмы, и достаточно долго не могла ее залечить, январь и февраль она меня тянула. Надеюсь, дальше не будет проблем со здоровьем. Перед стартом турнира я проболела неделю и не плавала неделю, но надеюсь, что эта пауза пойдет мне на пользу», — заявила Ефимова.