Олимпийский чемпион Баландин оформил «золотой» хет-трик в Испании

Так, свое третье «золото» в Испании завоевал олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. На этот раз он стал лучшим на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:00.43. Адильбек Мусин завоевал «серебро» на дистанции 100 метров баттерфляем, и «бронзу» «добыл» Адиль Каскабай на дистанции 50 метров вольным стилем.

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Всего на международном чемпионате в Испании казахстанская команда завоевала восемь медалей. Три «золота» на счету Дмитрия Баландина. Также ему теперь принадлежит новый рекорд Испании. Две серебряные награды принес команде Адильбек Мусин, одну серебряную и одну бронзовую награды завоевал Адиль Каскабай, еще одна «бронза» у Айбека Камзенова.

«Успешное начало сезона 2018! Считаю, что на данном этапе подготовки к главному старту сезона — Азиатским играм в Индонезии, результаты обнадеживающие. Впереди у ребят национальный чемпионат Республики Казахстан, который с 23 по 27 апреля пройдет в Актобе, и этап непосредственной подготовки к Азиаде-2018», — прокомментировал выступление команды сайту НОК Казахстана главный тренер сборной Казахстана по плаванию Олег Вагизов.