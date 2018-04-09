Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на международном турнире в Швеции

На дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал результат 52,37 сек. и занял первое место. На дистанции вдвое короче (50 м баттерфляем) Евгений расположился на четвертой позиции, а на третью ступень пьедестала почета поднялся другой белорус — Егор Додолев.

Читайте также Российские пловцы Чупков и Тарасевич завоевали золото на турнире в Стокгольме

Успешно сложились старты в Стокгольме для Ильи Шимановича, который завоевал две медали. В решающем заплыве на 50 м брассом белорус показал результат — 27,31 сек. Ему удалось опередить ставшего вторым литовца Гедрюса Титениса — 27,39 сек. и бронзового призера Фабиана Швайнгеншлегля (Германия) — 27,58 сек. На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович завоевал серебряную награду — 1 мин. 0,1 сек. Он уступил лишь призеру Олимпиады 2016 года Антону Чупкову из России — 59,61 сек.

В финале на 200 м брассом Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси, показав результат 2 мин. 12,89 сек., но занял в итоговом протоколе шестое место.