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13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на международном турнире в Швеции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на традиционном международном турнире в Стокгольме Swim Open Stockholm, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал результат 52,37 сек. и занял первое место. На дистанции вдвое короче (50 м баттерфляем) Евгений расположился на четвертой позиции, а на третью ступень пьедестала почета поднялся другой белорус — Егор Додолев.

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Успешно сложились старты в Стокгольме для Ильи Шимановича, который завоевал две медали. В решающем заплыве на 50 м брассом белорус показал результат — 27,31 сек. Ему удалось опередить ставшего вторым литовца Гедрюса Титениса — 27,39 сек. и бронзового призера Фабиана Швайнгеншлегля (Германия) — 27,58 сек. На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович завоевал серебряную награду — 1 мин. 0,1 сек. Он уступил лишь призеру Олимпиады 2016 года Антону Чупкову из России — 59,61 сек.

В финале на 200 м брассом Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси, показав результат 2 мин. 12,89 сек., но занял в итоговом протоколе шестое место.

В Стокгольме выступили еще 13 белорусских пловцов, которые готовятся к майскому чемпионату Беларуси в Бресте и чемпионату Европы, который пройдет с 1 по 12 августа в шотландском Глазго.

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