Олимпийский чемпион Баландин выиграл «золото» в Испании и установил рекорд на международных соревнованиях по плаванию

При этом казахстанцу удалось установить рекорд чемпионата Испании. Он проплыл дистанцию за 2:09.31. Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал ему же — днем ранее в полуфинальном заплыве он проплыл дистанцию за 2:10.96. Второй казахстанский брассист Айбек Камзенов занял на этой дистанции седьмое место.

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На дистанции 100 метров вольным стилем казахстанские пловцы Адиль Каскабай и Адильбек Мусин пробились в финальную часть соревнований, заняв в полуфинале, соответственно, вторую и шестую позиции. Финальные заплывы состоятся сегодня, 9 апреля.

В первый день турнира на дистанции 50 метров баттерфляем Адильбек Мусин взял серебряную награду.