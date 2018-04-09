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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Баландин выиграл «золото» в Испании и установил рекорд на международных соревнованиях по плаванию

Во второй день Открытого чемпионата Испании по плаванию олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на своей коронной дистанции 200 метров брассом, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

При этом казахстанцу удалось установить рекорд чемпионата Испании. Он проплыл дистанцию за 2:09.31. Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал ему же — днем ранее в полуфинальном заплыве он проплыл дистанцию за 2:10.96. Второй казахстанский брассист Айбек Камзенов занял на этой дистанции седьмое место.

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На дистанции 100 метров вольным стилем казахстанские пловцы Адиль Каскабай и Адильбек Мусин пробились в финальную часть соревнований, заняв в полуфинале, соответственно, вторую и шестую позиции. Финальные заплывы состоятся сегодня, 9 апреля.

В первый день турнира на дистанции 50 метров баттерфляем Адильбек Мусин взял серебряную награду.

Напомним, что международный турнир в Испании является одним из этапов подготовки казахстанских пловцов к Азиатским играм-2018.

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