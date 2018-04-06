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22:03 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы Чупков и Тарасевич завоевали золото на турнире в Стокгольме

ТАСС, 6 апреля. Российский пловец Антон Чупков стал первым на дистанции 100 метров брассом на международном турнире по плаванию Swim Open Stockholm, который проходит в Швеции.

Источник: РИА "Новости"

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 59,61 секунды. Серебро завоевал белорус Илья Шиманович (1.00,10), бронза у литовцы Гедрюса Титениса (1.00,27).

22-летний Тарасевич с результатом 25,28 секунды одержал победу в заплыве на 50 метров на спине, вторым стал швед Гюстав Хекфельт (25,49), третьим — поляк Каспер Стоковский (25,57).

На дистанции 100 метров на спине россиянка Дарья Устинова завоевала серебро, она уступила победительнице Мимозе Джаллоу (1.00,74) из Финляндии 0,77 секунды. Бронзовую медаль завоевала Алиция Тхож из Польши (1.01,96).

Соревнования завершатся 8 апреля.

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