Австралийские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4×100м вольным стилем

Австралийские пловчихи выиграли с рекордом мира кролевую эстафету 4 по 100 м на ОИ

В составе австралийской команды выступали Саяна Джэк, Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Кэйт Кэмпбелл . Предыдущее достижение также принадлежало сборной Австралии (3.30,65) и было установлено на Олимпийских играх 2016 года.

В Играх Содружества принимают участие свыше 6 тысяч спортсменов из 71 страны и территории, в прошлом входивших в Британскую империю, а ныне образующих межгосударственное объединение суверенных государств Содружества. С 5 по 15 апреля будет разыграно в общей сложности 275 комплектов наград в 19 видах спорта.