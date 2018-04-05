Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор0
Ак Барс0
Футбол. Еврокубки
22:05
РБ Лейпциг
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:05
Атлетико
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:05
Лацио
Зальцбург
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.04
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.04
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.04
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.04
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
6.04
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.04
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Миннесота Уайлд1
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
15:58 (мск), источник: ТАСС

Австралийские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4×100м вольным стилем

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию обновила мировой рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем на Играх Содружества, которые проходят в Австралии.

Источник: РИА "Новости"

Австралийки показали результат 3 минуты 30,05 секунды.

Читайте также
Австралийские пловчихи выиграли с рекордом мира кролевую эстафету 4 по 100 м на ОИ

В составе австралийской команды выступали Саяна Джэк, Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Кэйт Кэмпбелл. Предыдущее достижение также принадлежало сборной Австралии (3.30,65) и было установлено на Олимпийских играх 2016 года.

Второе место заняла сборная Канады (3.33,92). Третьей стала команда Англии (3.38,40).

В Играх Содружества принимают участие свыше 6 тысяч спортсменов из 71 страны и территории, в прошлом входивших в Британскую империю, а ныне образующих межгосударственное объединение суверенных государств Содружества. С 5 по 15 апреля будет разыграно в общей сложности 275 комплектов наград в 19 видах спорта.

 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
Крушельницкий: Главная задача — вернуть медали ОИ
В чём сила, брат? Кто теперь фаворит финала Запада
Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться
Голы Дадонова и Овечкина — в подборке лучших голов марта в НХЛ
Украинец предупредил о последствиях бойкота соревнований в РФ
Новости
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь