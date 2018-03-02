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15:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд

Джордж Коронес установил новый мировой рекорд при заплыве на 50 метров вольным стилем в категории для людей в возрасте от 100 до 104 лет.

Источник: Русская служба Би-би-си

99-летний австралийский пловец, судя по всему, установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем.

Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100−104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.

«Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна», — сказал он.

Он также говорит, что был невероятно воодушевлен тем, как шумно его поддерживали болельщики.

В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.

«Мы только что стали свидетелями исторического момента», — написала команда Australian Dolphins на своей странице в «Фейсбуке».

Все не так быстро

Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.

Я перестал плавать в начале Второй мировой войны и не занимался этим до тех пор, пока не вышел на пенсию. Я начал плавать снова, чтобы заниматься какими-то физическими упражнениями.
Джордж Коронес

По его словам, плавание стало для него физически нелегким делом, но тут помогает подготовка. В среднем он ходит в бассейн три раза в неделю, а потом еще и в тренажерный зал.

«В моем возрасте все происходит не так быстро… очень скоро устаешь, но если знаешь, что делаешь, достижения могут быть просто фантастическими», — считает Джордж Коронес.

Он говорит, что ему удалось побить мировой рекорд благодаря своей технике плавания.

«Первые несколько метров все шло хорошо и сбалансированно — трюк состоит в том, чтобы с каждым взмахом рук делать чуть больше усилий», — говорит он.

«Именно это я и делал до последних 10 метров. Я знал, что устал, и уже был не способен на большее, но я доплыл до конца без проблем».

Предыдущий рекорд в этой возрастной категории (1 минута и 31,19 секунды) был установлен британцем Джоном Харрисоном в 2014 году.

Рекорд Джорджа Коронеса теперь должен быть подтвержден Международной федерацией плавания FINA.

В ближайшую субботу Джордж Коронес надеется побить мировой рекорд на заплыв в 100 метров свободным стилем, который также был установлен Джоном Харрисоном.

«Меня не назовешь молодым человеком, но я уверен, что у меня будут хороший результат», — говорит Джордж Коронес.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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