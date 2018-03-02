99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд

Источник: Русская служба Би-би-си

99-летний австралийский пловец, судя по всему, установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем.

Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100−104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.

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Сам Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.

«Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна», — сказал он.

Он также говорит, что был невероятно воодушевлен тем, как шумно его поддерживали болельщики.

В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.

«Мы только что стали свидетелями исторического момента», — написала команда Australian Dolphins на своей странице в «Фейсбуке».

Все не так быстро

Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.

Я перестал плавать в начале Второй мировой войны и не занимался этим до тех пор, пока не вышел на пенсию. Я начал плавать снова, чтобы заниматься какими-то физическими упражнениями. Джордж Коронес

По его словам, плавание стало для него физически нелегким делом, но тут помогает подготовка. В среднем он ходит в бассейн три раза в неделю, а потом еще и в тренажерный зал.

«В моем возрасте все происходит не так быстро… очень скоро устаешь, но если знаешь, что делаешь, достижения могут быть просто фантастическими», — считает Джордж Коронес.

Он говорит, что ему удалось побить мировой рекорд благодаря своей технике плавания.

«Первые несколько метров все шло хорошо и сбалансированно — трюк состоит в том, чтобы с каждым взмахом рук делать чуть больше усилий», — говорит он.

«Именно это я и делал до последних 10 метров. Я знал, что устал, и уже был не способен на большее, но я доплыл до конца без проблем».

Предыдущий рекорд в этой возрастной категории (1 минута и 31,19 секунды) был установлен британцем Джоном Харрисоном в 2014 году.

Рекорд Джорджа Коронеса теперь должен быть подтвержден Международной федерацией плавания FINA.

В ближайшую субботу Джордж Коронес надеется побить мировой рекорд на заплыв в 100 метров свободным стилем, который также был установлен Джоном Харрисоном.

«Меня не назовешь молодым человеком, но я уверен, что у меня будут хороший результат», — говорит Джордж Коронес.