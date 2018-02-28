Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что Ефимова была задержана

Об этом корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ сообщили в департаменте в ответ на официальный запрос.



— Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова, — ответил офицер Найт.



На сайте полиции Лос-Анджелеса указано, что в этот день гражданка Юлия Ефимова, зеленоглазая, белокурая, рожденная 3 апреля 1992 года, была задержана в 00:38 за легкий проступок и отпущена в 06:32 под залог в размере 5 тысяч долларов.



Ранее в ряд спортивных изданий поступили сообщения из США, в которых упоминается, что Ефимова стала участницей ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако ее представитель Ольга Елисеева в интервью «СЭ» назвала эту информацию неправдой.