Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что Ефимова была задержана
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова 30 декабря 2017 года была задержана полицией
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова 30 декабря 2017 года была задержана полицией
Об этом корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ сообщили в департаменте в ответ на официальный запрос.
— Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент
На сайте полиции
Ранее в ряд спортивных изданий поступили сообщения из США, в которых упоминается, что Ефимова стала участницей ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако ее представитель Ольга Елисеева в интервью «СЭ» назвала эту информацию неправдой.