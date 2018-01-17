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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Представители 18 стран примут участие в чемпионате по спортивному зимнему плаванию в Минске

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Минск Опен» и III этап Кубка мира IWSA World Cup стартуют сегодня в Минске, сообщил БЕЛТА председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Источник: БЕЛТА

Состязания пройдут по 21 января в акватории Свислочи в районе Дворца спорта, для участия в них зарегистрировались около 400 человек из 18 стран мира. За победу будут бороться представители России, Польши, Германии, Чили, Англии, Израиля, Монголии, Казахстана и др.

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Торжественная церемония открытия запланирована на 18 января на набережной в районе Дворца спорта. Сегодня спортсмены проплывут дистанцию 450 м, с 18 января заплывы будут проходить ежедневно ориентировочно с 10.00 до 17.00. Наиболее зрелищными станут выходные: 20 января наряду с заплывали состоятся эстафеты, а 21 января — показательные выступления: эстафета 4×50м (в ластах), произвольные заплывы для всех желающих (без учета времени). Для иностранных гостей подготовлена интересная культурно-развлекательная и экскурсионная программы.

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