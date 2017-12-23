Колесников взял 2 золота во второй соревновательный день Кубка Сальникова

17-летний Колесников на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге в пятницу обновил рекорд мира в плавании на короткой воде на дистанции 100 м на спине и стал первым на дистанции 100 м вольным стилем. В субботу Колесников победил на дистанции 50 м на спине с результатом 23,18 и на дистанции 200 м вольным стилем (1.41,75).