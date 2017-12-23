Колесников взял 2 золота во второй соревновательный день Кубка Сальникова
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек —
17-летний Колесников на Кубке Сальникова в
Победителями турнира в субботу на других дистанциях стали:
100 м вольным стилем — Ким Буш (Нидерланды, 53,33).
50 м брассом — Наталья Иванеева (30,18).
100 м брассом — Кирилл Пригода (57,03).
200 м комплексом — Виктория Андреева (2.10,07).
100 м баттерфляем — Александр Харланов (50,71).
100 м на спине — Анастасия Фесикова (57,50).
200 м баттерфляем — Александра Сабитова (2.06,79).
400 м вольным стилем — Вероника Андрусенко (4.01,87).
50 м вольным стилем — Нильс Корстанье (Нидерланды, 21,62).
200 м брассом — Дарья Чикунова (2.22,03).
1500 м вольным стилем — Ярослав Потапов (14.41,72).
200 м на спине — Григорий Тарасевич (1.51,19).
50 м баттерфляем — Екатерина Шапаникова (26,10).
В смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4×50 м победила команда Белоруссии (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Анастасия Каряковская) с результатом 1:39,18.