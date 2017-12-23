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23 декабря, источник: Р-Спорт

Колесников взял 2 золота во второй соревновательный день Кубка Сальникова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российский пловец Климент Колесников в субботу выиграл две золотые медали на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

17-летний Колесников на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге в пятницу обновил рекорд мира в плавании на короткой воде на дистанции 100 м на спине и стал первым на дистанции 100 м вольным стилем. В субботу Колесников победил на дистанции 50 м на спине с результатом 23,18 и на дистанции 200 м вольным стилем (1.41,75).

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Победителями турнира в субботу на других дистанциях стали:

100 м вольным стилем — Ким Буш (Нидерланды, 53,33).

50 м брассом — Наталья Иванеева (30,18).

100 м брассом — Кирилл Пригода (57,03).

200 м комплексом — Виктория Андреева (2.10,07).

100 м баттерфляем — Александр Харланов (50,71).

100 м на спине — Анастасия Фесикова (57,50).

200 м баттерфляем — Александра Сабитова (2.06,79).

400 м вольным стилем — Вероника Андрусенко (4.01,87).

50 м вольным стилем — Нильс Корстанье (Нидерланды, 21,62).

200 м брассом — Дарья Чикунова (2.22,03).

1500 м вольным стилем — Ярослав Потапов (14.41,72).

200 м на спине — Григорий Тарасевич (1.51,19).

50 м баттерфляем — Екатерина Шапаникова (26,10).

В смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4×50 м победила команда Белоруссии (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Анастасия Каряковская) с результатом 1:39,18.

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