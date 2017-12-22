«Это был шок!» Новый русский рекордсмен мира: ему всего 17!

Источник: Советский спорт

На Кубке имени Владимира Сальникова, президента российской федерации плавания, обычно больше развлекаются в коротком бассейне, чем бьются за результаты. Это предновогодний турнир, он проходит в Петербурге в 20-х числах декабря каждый год. Однако Климент Колесников, парень 2000 года рождения, сразу после четырех золотых медалей на чемпионате Европы в коротком бассейне приехал сюда и бахнул мировой рекорд.

Колесников выиграл сначала 100-метровку кролем, отказался общаться после нее, потому что захотел лучше подготовиться к следующему заплыву. Через полчаса он вышел на 100 метров на спине и порвал всех, в том числе заочно 4-кратного олимпийского чемпиона Мэтта Греверса. Американец поставил мировой рекорд 48,92 на 100-метровке в короткой воде в 2015-м, Колесников улучшил это достижение на две сотых секунды — показал 48,90!

— Честно говоря, после чемпионата мира я ни на что не рассчитывал, но был готов поставить мировой рекорд, потому что видел: не хватает буквально каких-то сотых, — признался сразу после финиша юный 195-сантиметровый Климент. — Оставалось только некоторые ошибочки убрать, и уже можно было устанавливать. И вот как раз: чуть больше везения, и я его установил. Ощущения просто нереальные! Когда доплываешь и видишь свой результат с новым мировым рекордом — это ого-го! Очень многого стоит!

В моем возрасте, когда речь про сотые доли, в любой момент можно было рекорд установить — и вот получилось! Я очень доволен! Публика отлично поддерживает отлично, еще и мой папа на трибунах! Не представляю, какие там эмоции — кошмар! Родные точно очень за меня переживали, будем праздновать с ними в первую очередь.

— Вы были шокированы этим рекордом?

— Да, точно был шок! Все мне говорили, что я смогу, вдохновляли меня. Но плыл я без единой мысли о рекорде, все мысли пришли ко мне только после окончания дистанции — когда я понял, что выполнил задачу, что все старания были не зря.

— Вы показали идеальное плавание или с этого результата можно скидывать еще сотые, десятые?

— Были ошибки, конечно же. Думаю, есть над чем работать. Помню некоторые детали, совершал неточности во время заплыва.

— В чем именно ваш резерв, что можно еще шлифовать?

— Перед собой я ставлю цель на каждом соревновании улучшать выходы и проныры. Ну и вообще идеально проплыть ведь невозможно, всегда можно найти помарки.

— На сколько еще вы способны улучшить эти секунды? Теперь же предстоит ориентироваться на собственный мировой рекорд.

— Точно не скажу, дальше улучшать будет еще сложнее, но я чувствую, что можно и дальше работать над некоторыми элементами. Над теми же выходами, которые в 25-метровом бассейне очень многое решают.

— Вы же еще в школе учитесь. Как удается совмещать и насколько там все запущено?

— Приоритет плаванию, конечно. Но про школу забывать нельзя, тем более я в 11-м классе, скоро экзамены. Зимой будет больше времени на подготовку, ключевой старт — только майский чемпионат России, поэтому получится подготовиться. Хотелось бы хорошо все сдать.