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18 декабря, источник: Р-Спорт

Лучший ЧЕ: девять побед и один рекорд мира российских пловцов в Копенгагене

КОПЕНГАГЕН, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по плаванию, выиграв девять видов программы в Копенгагене, одержала рекордное для себя количество побед на чемпионатах Европы на короткой воде.

Источник: РИА "Новости"

В 2008 и 2013 годах россиянам удавалось одержать по восемь побед. В Копенгагене мужская команда выиграла кролевую эстафету и победила в комбинированной с мировым рекордом. На индивидуальных дистанциях победы одержали Владимир Морозов (50 м кроль), Александр Харланов (200 м баттерфляй), Климент Колесников (100 и 200 м на спине), Александр Попков (50 м баттерфляй), Александр Красных (400 м вольный стиль), Кирилл Пригода (200 м брасс).

Серебро на счету Красных (200 м кроль), Колесникова (50 м на спине), Сергея Фесикова (100 м комплекс), Пригоды (50 м брасс) и команды в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем. Обладателями личной бронзы стали Пригода (100 м брасс), Михаил Доринов (200 м брасс), Вероника Андрусенко (200 м кроль) и Мария Каменева (100 м на спине).

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Морозов и Пригода «добивают» сезон победами.

Морозов и Пригода на этот чемпионат Европы приехали после выступления на всех этапах Кубка мира сезона-2017, где вошли в топ-3 общего зачета. Оба квалифицировались на чемпионат Европы в Копенгагене «на удаленке» — через этап Кубка мира в Сингапуре, и оба надеялись пополнить коллекцию побед на короткой воде нынешнего сезона титулами чемпионов Европы.

Для Пригоды личное золото Копенгагена на 200 м брассом стало первым в карьере, а Морозов стал десятикратным победителем чемпионатов Европы на короткой воде. На этот раз, несмотря на болезнь и температуру выше 38 градусов, он первенствовал на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 20,31 секунды, не дотянув до рекорд мира француза Флорана Маноду всего 0,05 секунды.

«Теперь он не кажется недосягаемым», — признался Морозов, которому на следующий день стало заметно хуже, и он был вынужден пропустить старт на 100 м комплексом, будучи действующим рекордсменом мира в этом виде программы. На эту жертву пришлось пойти еще и ради эстафет — смешанной кролевой и комбинированной. В обеих были завоеваны медали — серебро и золото соответственно. При этом еще в первый день соревнований Морозов помог команде одержать победу в кролевой эстафете 4 по 50 м. «Как я шучу: эстафету у нас плыли спинист, двухсоточник и больной. И все равно всех обогнали», — сказал он.

Пригода начал пополнять коллекцию медалей с серебра на 50 м брассом, отметив, что впереди дистанция 200 м и там будет интереснее. Именно этот вид программы принес ему первое в карьере золото чемпионата Европы, а старт на стометровке — серебро в противостоянии с рекордсменом мира Адамом Пити.

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Попков и Харланов удивляют.

С не менее звездным соперником в Копенгагене расправился Харланов на дистанции 200 м баттерфляем. Россиянин одержал победу в этом виде программы, при этом вне пьедестала остался один из лучших «дельфинистов» поколения Ласло Чех из Венгрии. «Если честно, думаю, Ласло знал о моем существовании и раньше, я был четвертым в прошлом году на чемпионате мира. Думаю, он следил за этими соревнованиями, и моя фамилия уже была на слуху», — рассказал россиянин.

Ну, а Попков на «полтиннике» баттерфляем не только одержал победу, но еще и обновил рекорд России Евгения Коротышкина, который держался с 2009 года. «Пора уже было! В финале не получилось проплыть еще быстрее, но, в принципе, я всем доволен. Этот чемпионат Европы пропускать не хотел, потому что я тот человек, который любит соревнования, азарт. Мне всегда приятно соревноваться», — подчеркнул он.

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Красных побеждает и рассуждает, Колесников бьет рекорды.

Золото в «среднем» кроле сборной России принес Красных, выигравший на дистанции 400 м (3.35,51) и оставшийся вторым на 200 м (1.42,22). Своим результатом он не был доволен ни в том, ни в другом случае. «На фоне других ребят получился уверенный заплыв, но мне не понравилось. Соперники отстали, подумал: ну ничего себе, да и усталость поднакопилась, — признался он после победы. — Я готовился проплыть с результатом быстрее 3 минуты 35,30, даже на сотую быстрее было бы хорошо. На тренировке комфортно плыть когда соперников рядом нет, а на соревнованиях — не хватило».

Главным рекордсменом сборной России в Копенгагене стал Колесников. Каждый день 17-летний спортсмен записывал на свой счет по новому юниорскому рекорду мира, ну, а на стометровке и вовсе был близок к тому, чтобы побить взрослый мировой рекорд Мэттью Греверса (48,92), проплыв дистанцию за 48,99. Также на его счету победа на 200 м и серебро на 50 м. «Полтинник» — это такая дистанция когда неизвестно, как вообще получится или нет, я в основном рассчитывал на 100 и 200 м. От «полтинника» не знаешь чего и ждать. Результат я свой улучшил, так что серебром не расстроен, — признался он.

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Рекорд возвращается!

К слову, после «полтинника» Колесников побежал на старт комбинированной эстафеты 4 по 50 м. «Ну, а что тут такого?» — удивлялся молодой пловец. Именно эта эстафета принесла ему первый взрослый рекорд мира в карьере. В финале он стартовал вместе Морозовым, Попковым и Пригодой. «Взрослый мировой рекорд — это было очень здорово. Когда доплывал Володя (Морозов) последним этапом, показали на табло, что у нас мировой рекорд — это особые эмоции», — сказал Колесников.

«Я успел немного восстановиться — вообще “полтинничек” всегда могу проплыть, — признался Морозов. — Очень удачный чемпионат Европы для нас, самый лучший в нашей российской истории. Учитывая, что у нас многих не было — Юлии Ефимовой, ребят, которые уехали на чемпионат мира среди военнослужащих, — и то, что было половину больных, выступили мы очень даже неплохо. Приятно было закончить чемпионат Европы победой, с рекордом мира и под гимн России».

Рекорд мира в комбинированной эстафете 4 по 50 м сборная России вернула себе спустя четыре года. «Это большая радость для российских болельщиков. Сейчас важно перенести эти результаты на длинную воду. Это необходимо сделать и как никогда раньше необходимо выигрывать, сдавать как можно больше допинг-проб, доказывать, что мы побеждаем чистыми», — сказал серебряный призер Олимпийских игр-2012 Коротышкин.

«Это шикарный знак для окончания турнира нашей сборной… И вообще, 18 медалей на этом турнире — это очень достойный результат для команды. Хочется поделиться этой радостью со всеми болельщиками российского плавания и российского спорта», — подчеркнул президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Хороший опыт.

На этом чемпионате Европы у сборной России было много дебютных медалей и «камбэков». В частности, вернулся в состав команды Фесиков, который остановился в шаге от золота на стометровке комплексом. Фесиков уверенно проплыл квалификацию и полуфинал, где был лидером, но за день до финала травмировал плечо и не смог показать лучший результат.

Первыми индивидуальными медалями на чемпионатах Европы отметились многократная победительница Европейских игр в Баку Каменева и бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде 2016 года Михаил Доринов. «Это хороший опыт, и в следующем полугодии, когда будет подготовка к длинной воде, их будут питать эти эмоции, которые они здесь получили, и будет легче справляться с нагрузкой», — подчеркнул исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Чепик.

«Кто-то скажет, что это проходящий старт, но когда делаешь кучу таких стартов, приходит опыт и на ответственном соревновании чувствуешь себя уверенно, чувствуешь себя совсем другим человеком. И тогда и на чемпионатах мира, и Олимпиадах ты уже как дома», — резюмировал он.

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