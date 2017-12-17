Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко: В Киеве десятки тысяч поддерживают российские войска
Россияне подвели секс-итоги года
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Почему Дарья Донцова избегает собственного сына
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз5
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
13Самые богатые спортсмены мира в истории
17 декабря, источник: ТАСС

Сальников: чемпионат Европы показал, что российское плавание находится на правильном пути

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы на короткой воде показало, что развитие этого вида спорта в стране идет по правильному сценарию. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

На завершившемся в датском Копенгагене чемпионате Европы сборная России завоевала 18 медалей — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

«Трудно подобрать эпитеты к такому выступлению. Я считаю, что выступление было очень достойным и ярким. Несмотря на то, что в чемпионате не приняли участие три действующих чемпиона мира — Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, — наша команда великолепно справилась со своей задачей. Медалей реально могло быть больше, но не было наших лидеров, которые поправили бы ситуацию, но команда не дрогнула, честь им и хвала, что ребята смогли продемонстрировать такие высокие скорости и добиться успеха», — заявил Сальников.

«Могу сказать, что конкуренция в плавании сейчас достаточно высокая, и эти победы показывают, что мы на правильном пути», — добавил он.

В воскресенье мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4×50 м, обновив мировой рекорд. «Меня особенно переполняли эмоции на последней эстафете. Ребята побили рекорд мира, что стало восклицательным знаком турнира, они расставили все точки над “i”. Я доволен работой тренеров и спортсменов, команда выглядела очень достойно и сделала свое дело», — отметил Сальников.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь