Сальников: чемпионат Европы показал, что российское плавание находится на правильном пути

На завершившемся в датском Копенгагене чемпионате Европы сборная России завоевала 18 медалей — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

«Трудно подобрать эпитеты к такому выступлению. Я считаю, что выступление было очень достойным и ярким. Несмотря на то, что в чемпионате не приняли участие три действующих чемпиона мира — Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, — наша команда великолепно справилась со своей задачей. Медалей реально могло быть больше, но не было наших лидеров, которые поправили бы ситуацию, но команда не дрогнула, честь им и хвала, что ребята смогли продемонстрировать такие высокие скорости и добиться успеха», — заявил Сальников.

«Могу сказать, что конкуренция в плавании сейчас достаточно высокая, и эти победы показывают, что мы на правильном пути», — добавил он.