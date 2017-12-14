Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ в Дании

Белорусский квартет в составе Павла Санковича (спина), Ильи Шимановича (брасс), Анастасии Шкурдай (баттерфляй) и Юлии Хитрой (вольный стиль) показал результат 1 мин. 37,74 сек. Победили пловцы из Нидерландов — 1 мин. 37,71 сек. Бронзовая награда на счету команды Франции — 1 мин. 37,75 сек., опередившей соперников из Германии.

Тон решающему заплыву у белорусов задал Павел Санкович, первым передав эстафету Илье Шимановичу. Партнер по команде поддержал удачный старт. 15-летняя Анастасия Шкурдай на третьем этапе первой стартовала с тумбы на 50 м баттерфляем, и лишь касание уступили белорусы на финише вольным стилем. Юлия Хитрая отчаянно сопротивлялась натиску признанного спринтера Раноми Кромовиджоджо из Нидерландов, француженки Шарлотты Бонне и удержала второе место.

В других финалах турнира в столице Дании белорус Евгений Цуркин занял восьмое место в заплыве на 100 м баттерфляем (50,77 сек.), Анастасия Шкурдай стала седьмой на дистанции 50 м баттерфляем (25,69 сек.).

Для сборной Беларуси серебряная награда стала первой на чемпионате Европы в Копенгагене.