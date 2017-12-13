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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы Илья Шиманович и Никита Цмыг не попали в призеры в первый день ЧЕ в Дании

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Илья Шиманович и Никита Цмыг не попали в призеры в первый день чемпионата Европы в 25-метровом бассейне в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 200 м могилевчанин Никита Цмыг показал результат 1 мин. 52,04 сек. На финише белорус уступил чуть более 4 сек. победителю Клименту Колесникову из России. Этот пловец 2000 года рождения установил юниорский мировой и европейский рекорды — 1 мин. 48,02 сек. Вторым финишировал Радослав Кавецки из Польши — 1 мин. 48,46 сек. Бронзовым призером на дистанции 200 м стал литовец Данас Рапсис — 1 мин. 49,06 сек.

Илья Шиманович занял пятое место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом. Он показал результат — 26,02 сек. Золотую награду с европейским рекордом завоевал итальянец Фабио Скоццоли (25,62 сек.), серебряная награда досталась Кириллу Пригоде из России (25,68 сек.), бронза — британцу Адаму Пити (25,70 сек.).

С восьмым временем (50,63 сек.) на дистанции 100 баттерфляем вышел в финал белорус Евгений Цуркин. Решающий заплыв состоится 14 декабря в вечерней программе.

Брестчанка Анастасия Шкурдай не пробилась в восьмерку сильнейших на дистанции 100 м на спине, показав время в полуфинале 58,47 сек. Для 14-летней белоруски это первый взрослый чемпионат Европы по плаванию. В текущем сезоне Анастасия Шкурдай, которая является стипендиатом Президентского спортивного клуба, заняла четвертое место на чемпионате мира до 18 лет на дистанции 50 м баттерфляем, а в июле на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере завоевала золотую награду на дистанции 100 м баттерфляем, установив новый рекорд фестиваля — 59,34 сек., и стала серебряным призером на дистанции 100 м в плавании на спине.

Лидер женской сборной Александра Герасименя данные соревнования пропускает и готовится к летнему сезону. Чемпионат Европы на короткой воде в Копенгагене продолжится до 17 декабря.

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