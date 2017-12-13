Белорусские пловцы Илья Шиманович и Никита Цмыг не попали в призеры в первый день ЧЕ в Дании

На дистанции 200 м могилевчанин Никита Цмыг показал результат 1 мин. 52,04 сек. На финише белорус уступил чуть более 4 сек. победителю Клименту Колесникову из России. Этот пловец 2000 года рождения установил юниорский мировой и европейский рекорды — 1 мин. 48,02 сек. Вторым финишировал Радослав Кавецки из Польши — 1 мин. 48,46 сек. Бронзовым призером на дистанции 200 м стал литовец Данас Рапсис — 1 мин. 49,06 сек.

Брестчанка Анастасия Шкурдай не пробилась в восьмерку сильнейших на дистанции 100 м на спине, показав время в полуфинале 58,47 сек. Для 14-летней белоруски это первый взрослый чемпионат Европы по плаванию. В текущем сезоне Анастасия Шкурдай, которая является стипендиатом Президентского спортивного клуба, заняла четвертое место на чемпионате мира до 18 лет на дистанции 50 м баттерфляем, а в июле на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере завоевала золотую награду на дистанции 100 м баттерфляем, установив новый рекорд фестиваля — 59,34 сек., и стала серебряным призером на дистанции 100 м в плавании на спине.