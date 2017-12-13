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00:32 (мск), источник: Р-Спорт

Зимнее плавание: чемпионат Европы на короткой воде стартует в Дании

КОПЕНГАГЕН, 13 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по плаванию начинает борьбу за медали на чемпионате Европы, который пройдет в Копенгагене в 25-метровом бассейне.

Этот турнир закрывает зимний сезон в плавании на короткой воде. По ходу чемпионата Европы будет разыграно 40 комплектов наград и 220 тысяч евро призового фонда. Эта сумма не включает премиальные за рекорды мира (10 тысяч евро) и Европы (5 тысяч евро).

Всего в соревнованиях примут участие 550 пловцов из 47 стран. Среди главных звезд турнира — олимпийские чемпионы шведка Сара Шестрем, венгерка Катинка Хошсу, британец Адам Пити, итальянец Грегорио Пальтриньери.

Сборная России выступит в Дании под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Чепика и без действующих чемпионов мира Антона Чупкова, Евгения Рылова и Юлии Ефимовой. У Чупкова чемпионат Европы изначально не входил в план подготовки, Рылов восстанавливается от травмы, Ефимова также решила пропустить старт в Копенгагене, после того как досрочно завершила борьбу из-за рецидива травмы на чемпионате России в Казани.

Но и без победителей чемпионата мира в Будапеште состав у команды на нынешний турнир весьма серьезный. В Копенгагене стартуют многократный рекордсмен мира среди юниоров Климент Колесников, призеры чемпионата мира-2017 Александр Красных, Вероника Андрусенко, Анастасия Фесикова, Владимир Морозов и Кирилл Пригода. При этом Морозов с Пригодой после июльского чемпионата мира, в отличие от многих партнеров по сборной, постоянно стартовали. Оба выступили на всех этапах Кубка мира и вошли в топ-3 общего зачета.

«На чемпионат Европы готовлю коронные 50, 100 метров вольным стилем и 100 комплексом. Уверен, эстафет тоже будет немало. На чемпионате Европы по короткой воде в последний раз выступал в 2013 году, тоже в Дании, откуда привез пять золотых медалей. Хочу туда вернуться и повторить успех», — сказал Морозов.

«Для всех участников это будет определенный рубеж, проверка своей готовности. Я считаю, что команда у нас отобралась на чемпионат Европы боеспособная, результаты говорят о том, что ребята настроены на хорошие секунды в Копенгагене. Ожидаю медалей, рекордов, и уверен, что так оно и случится», — считает президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Соревнования пройдут на «Роял Арене» в Копенгагене с 13 по 17 декабря.

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