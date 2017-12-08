Ахметов завоевал серебро чемпионате мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов

Казахстанец Ануар Ахметов стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию среди спортсменов — инвалидов с нарушением опорно-двигательному аппарата и по зрению. Чемпионат проходил в Мексике с 2 по 8 декабря, сообщили МИА «Казинформ» в УВП Астаны.