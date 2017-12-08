Ахметов завоевал серебро чемпионате мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов
Казахстанец Ануар Ахметов стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию среди спортсменов — инвалидов с нарушением
Казахстанец Ануар Ахметов стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию среди спортсменов — инвалидов с нарушением
«Спортсмен спортивного клуба “Жигер” на дистанции 100 метров брассом Ануар Ахметов стал серебряным призером чемпионата с результатом 1:12.09. Также на дистанции 100 метров вольным стилем он занял 4 место (0:59.85)», — говорится в сообщении.
Спортсмен вернется на родину 11 декабря рейсом Франкфурт — Астана, вместе с ним возвращаются 12 спорстменов, членов национальной команды по плаванию..
Ранее, на чемпионате мира отличились: Зульфия Габидуллина, занявшая 1-е и 2-е места, Наталья Звягинцева стала золотой призеркой соревнований, Роман Агалаков завоевал серебро и Андрей Афанасьев — бронзу.