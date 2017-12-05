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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Пловец Игорь Бокий завоевал три золотые награды на ЧМ среди паралимпийцев в Мехико

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игорь Бокий завоевал три золотые награды на чемпионате мира среди атлетов с ограниченными возможностями, который проходит в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В категории S13 бобруйчанин победил на дистанциях 100 м на спине — 57,45 сек., 100 м баттерфляем — 54,45 сек., 400 м вольным стилем — 4 мин. 03,74 сек. Еще две золотые медали в копилку команды принес Григорий Зудилов, который в категории S11 (тотально слепых) был первым на 100 м баттерфляем — 1 мин. 11,81 сек. и 100 м свободным стилем — 1 мин. 01,27 сек.

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В активе белорусских пловцов также три серебряные награды. Наталья Шавель финишировала второй на дистанции 100 м брассом — среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата (SB4). Григорий Зудилов стал серебряным призером на 100 м на спине, его сестра Анна Зудилова взошла на вторую ступень пьедестала на дистанции 100 м на спине. Кроме того, Максим Вашкевич занял третье место на дистанции 100 м на спине.

На предыдущем мировом форуме среди паралимпийцев в Глазго белорусы завоевали девять медалей, из них шесть золотых на счету Игоря Бокого.

Чемпионат мира по плаванию среди атлетов с ограниченными возможностями продолжится в Мехико до 7 декабря.

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