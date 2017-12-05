Пловец Игорь Бокий завоевал три золотые награды на ЧМ среди паралимпийцев в Мехико

Источник: БЕЛТА

В категории S13 бобруйчанин победил на дистанциях 100 м на спине — 57,45 сек., 100 м баттерфляем — 54,45 сек., 400 м вольным стилем — 4 мин. 03,74 сек. Еще две золотые медали в копилку команды принес Григорий Зудилов, который в категории S11 (тотально слепых) был первым на 100 м баттерфляем — 1 мин. 11,81 сек. и 100 м свободным стилем — 1 мин. 01,27 сек.

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В активе белорусских пловцов также три серебряные награды. Наталья Шавель финишировала второй на дистанции 100 м брассом — среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата (SB4). Григорий Зудилов стал серебряным призером на 100 м на спине, его сестра Анна Зудилова взошла на вторую ступень пьедестала на дистанции 100 м на спине. Кроме того, Максим Вашкевич занял третье место на дистанции 100 м на спине.

На предыдущем мировом форуме среди паралимпийцев в Глазго белорусы завоевали девять медалей, из них шесть золотых на счету Игоря Бокого.