Тридцать три пловца выполнили условия отбора в сборную России для участия в ЧЕ

Отбор в сборную России на чемпионат Европы проходил на чемпионате России в Казани и на этапе Кубка мира в Сингапуре, где выступали Владимир Морозов, Кирилл Пригода и Василисса Буйная. В число 33 пловцов входит Юлия Ефимова, которая отобралась на дистанции 50 метров брассом, но из-за рецидива травмы пропустит чемпионат Европы.

Мужчины:

Кирилл Пригода (50 и 200 метров брассом), Владимир Морозов (50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), Сергей Фесиков (50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием), Александр Попков (50 метров баттерфляй), Вячеслав Андрусенко (400 метров вольным стилем), Михаил Доринов (200 метров брассом), Александр Красных (200 метров и 400 метров вольным стилем), Михаил Довгалюк (200 метров вольным стилем), Андрей Шабасов (50 метров на спине), Кирилл Колесников (50 метров на спине, 100 метров на спине, 200 метров на спине, 200 метров комплексом), Семен Макович (200 метров комплексным плаванием), Илья Хоменко (100 метров брассом), Александр Садовников (50 метров баттерфляем), Эдуард Валиахметов и Даниил Пасынков (оба — 400 метров комплексным плаванием), Никита Ульянов (50 метров на спине), Александр Харланов (200 метров баттерфляем), Всеволод Занько (50 и 100 метров брассом).

Женщины:

Анастасия Кирпичникова (800 метров вольным стилем), Анастасия Фесикова (50 метров на спине), Мария Каменева (50 и 100 метров на спине, 50 и 100 метров вольным стилем), Полина Лапшина (100 метров на спине), Розалия Насретдинова (50 и 100 метров вольным стилем), Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина (обе — 400 метров вольным стилем), Дарья К. Устинова и Анастасия Авдеева (обе — 200 метров на спине), Наталья Иванеева (100 метров брассом), Дарья Чикунова (100 и 200 метров брассом), Виталина Симонова (200 метров брассом), Виктория Андреева и Анастасия Гуженкова (обе — 200 метров вольным стилем).