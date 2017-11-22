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18:10 (мск), источник: ТАСС

Колмогоров покинул пост главного тренера сборной России по плаванию

ТАСС, 22 ноября. Сергей Колмогоров покинул должность главного тренера сборной России по плаванию по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

В целях сохранения функций управления сборной команды России президиум ВФП утвердил новый тренерский совет в составе Дмитрия Лазарева, Александра Немтырева, Сергея Тарасова под руководством Сергея Чепика.

Главной задачей созданного тренерского совета является оперативное управление подготовкой на переходный период, до утверждения кандидатуры главного тренера сборной. Также сообщается, что Чепик будет исполняющим обязанности главного тренера сборной России на чемпионате Европы, который пройдет 13—17 декабря в Копенгагене.

Колмогоров возглавил национальную команду в 2015 году. Под руководством специалиста российские пловцы завоевали четыре медали на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро — два серебра и две бронзы. На чемпионате мира 2017 года в Будапеште российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете (11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград).

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