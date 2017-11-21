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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Турнир по зимнему плаванию соберет на озере в Лиде более 60 спортсменов

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Заявки на турнир по зимнему плаванию в Лиде подали более 60 спортсменов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий сектором спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Лидского райисполкома Иван Дубатовка.

Источник: БЕЛТА

Турнир по зимнему плаванию на открытой воде в Лиде проводится впервые. Он соберет 25 ноября команды из Гродненской, Брестской и Минской областей.

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«В Лиде создано объединение любителей зимнего плавания “Белые львы”. Его участники успешно выступают как на внутренней арене, так и на международных соревнованиях. Регулярно завоевывают медали на этапах Кубка мира по зимнему плаванию. В райисполкоме поддержали их инициативу по проведению турнира в Лиде», — отметил Иван Дубатовка. В райцентре есть подходящая инфраструктура для организации подобных мероприятий.

Пройдут соревнования на озере в центре Лиды. Здесь же оборудована спасательная станция, за безопасностью участников присмотрят и медики. Будет организовано горячее питание, пункты обогрева и переодевания.

Турнир носит статус открытого, поэтому принять участие может каждый. Для тех, кто сделает это впервые, приготовлены специальные призы. Все участники будут награждены памятными медалями. Победителей определят в нескольких категориях: в 5 возрастных группах на дистанции 25 м вольным стилем, а также в 2 возрастных группах на дистанции 50 м брассом и вольным стилем. Кроме того, посоревнуются участники в эстафете 4 по 50 м вольным стилем. Пройдут заплывы для всех желающих без контроля времени.

«Если первый опыт будет положительным, то в перспективе Лида сможет принять чемпионат или Кубок страны по этому виду спорта», — сказал Иван Дубатовка.

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