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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович вошли в десятку сильнейших по итогам КМ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович вошли в десятку сильнейших по итогам общего зачета Кубка мира в 25-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Заключительная стадия соревнований, которые стартовали в августе в Москве и включали восемь этапов в трех кластерах, завершились в Сингапуре.

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Как сообщалось, Павел Санкович завоевал золотую награду на дистанции 50 м на спине, Илья Шиманович стал вторым в решающем заплыве на 50 м брассом. В общем зачете Шиманович расположился на восьмой позиции — 105 очков. Его партнер по команде Павел Санкович занял девятую строку — 93 балла.

Победителем общего зачета Кубка мира на короткой воде стал южноафриканец Чад ле Кло — 447 очков. В тройке призеров два российских пловца. Владимир Морозов второй — 333, Кирилл Пригода стал третьим — 270 баллов.

Для белорусских пловцов следующим крупным стартом станет чемпионат Европы на короткой воде, который с 13 по 17 декабря пройдет в Копенгагене.

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