Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Костин одержал победу на 100-метровке брассом на ЧР по плаванию на короткой воде
КАЗАНЬ, 19 ноя —
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КАЗАНЬ, 19 ноя —
Костин в воскресенье преодолел дистанцию за 56,16 секунды, побив рекорд Европы. Прежде европейское достижение принадлежало голландцу Робину ван Аггеле, который в 2009 году показал время 56,29 секунды.
Илья Хоменко (57,19) стал вторым, третье место занял Всеволод Занько (57,43).
Чемпионат России в Казани завершится 22 ноября.