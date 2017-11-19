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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

Костин одержал победу на 100-метровке брассом на ЧР по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 19 ноя — Р-Спорт. Олег Костин выиграл финальный заплыв на 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Костин в воскресенье преодолел дистанцию за 56,16 секунды, побив рекорд Европы. Прежде европейское достижение принадлежало голландцу Робину ван Аггеле, который в 2009 году показал время 56,29 секунды.

Илья Хоменко (57,19) стал вторым, третье место занял Всеволод Занько (57,43).

Чемпионат России в Казани завершится 22 ноября.

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