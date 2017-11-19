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18:58 (мск), источник: Р-Спорт

Валиахметов победил на 400 м комплексным плаванием на ЧР по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 19 ноя — Р-Спорт. Эдуард Валиахметов победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Валиахметов показал результат 4 минуты 4,23 секунды, вторым стал Даниил Пасынков (4.05,29), замкнул тройку сильнейших Максим Ступин (4.05,68).

Команда Калужской области в составе Сергея Фесикова, Андрея Николаева, Михаила Вековищева и Андрея Арбузова выиграла комбинированную эстафету 4×50 метров, показав время 1 минута 32,83 секунды. Второе место заняла команда Нижегородской области (Максим Третьяков, Михаил Доринов, Олег Костин, Иван Зубрицкий; 1.35,13), третье — первая команда Новосибирской области (Дмитрий Лапшин, Сергей Гейбель, Даниил Марков, Александр Клюкин; 1.35,86).

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