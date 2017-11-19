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18:30 (мск), источник: Р-Спорт

Привет Казани из Сингапура: пловцы Морозов и Пригода вошли в топ-3 в КМ

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Владимир Морозов и Кирилл Пригода вошли в топ-3 общего зачета Кубка мира сезона-2017, который прошел в экспериментальном формате.

Источник: РИА "Новости"

В общем зачете у мужчин титул обладателя Кубка мира себе вернул Чэд ле Кло (ЮАР) — 402 очка. Морозов стал вторым (273), Пригода — третьим (228). У женщин Кубок мира выиграла шведка Сара Шёстрём (578), которая оставила второй лидера сборной Венгрии Катинку Хошсу (446), третьей стала голландка Раноми Кромовидьойо (272). Лучшая у россиянок в общем зачете — трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, которая с 18 очками заняла 19-е место, выступив только на одном этапе турнира в Токио.

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Из Будапешта в Москву.

Кубок мира в этом сезоне стартовал с этапа в Москве. Но если в 2015 году пловцы перебирались в столицу с чемпионата мира в Казани, то в нынешнем сезоне многие вылетели в Москву сразу по окончании чемпионата мира в Будапеште. Российская команда выставила большой состав на домашний этап Кубка мира, но принять в нем участие не смогли победители чемпионата мира-2017 Евгений Рылов, выступавший в Будапеште с травмой, и заболевшая Ефимова.

Страсти по Кубку мира-2017 начали разгораться еще до старта. Многократная победительница турнира, трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница нескольких рекордов мира Хошсу выступила против решения Международной федерации плавания (FINA), которая решила сменить формат соревнований. Причина, по которой Хошсу вступила в конфронтацию с международной федерацией понятна: «железная леди» плавания неоднократно заявлялась на десять и более дистанций за этап и устанавливала мировые рекорды, тогда как новые правила FINA не позволяют выступать более чем на четырех дистанциях, при этом виды программы на каждом старте ротировались, и многим приходилось плыть «не свои» дистанции.

«Поздравляю, FINA, вы можете быть уверены, что я не смогу проплыть и выиграть больше в этом году. Это все, что вы сделали. Изменения в правилах получили благоприятные отзывы от спортсменов и тренеров, но только нас никогда не спрашивали. Вот почему плавание по-прежнему является любительским видом спорта и никогда не привлечет к себе больше внимания. Пловцы ведь не должны плавать больше, так? Не дай бог, наш вид спорта привлечет внимание. Невероятно», — сказала Хошсу в начале сезона, и в ее поддержку высказались пловцы из сборных разных стран.

«Будет интересно посмотреть, как пройдут соревнования в новом формате, многим предстоит плыть не на профильных дистанциях. С другой стороны, если Катинка Хошсу может плыть больше четырех дистанций, зачем в этом ограничивать?» — отметил в свою очередь действующий на тот момент обладатель Кубка мира Морозов.

О правилах можно спорить до бесконечности, но в одном Хошсу оказалась права — в этом сезоне она не выиграла. Титул ушел к Шёстрём, которая начала бить рекорды мира на короткой воде еще на этапе в Москве.

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Чэд vs Влад.

На этап Кубка мира в Россию приехал любимец всех болельщиков плавания Чэд ле Кло. Как всегда, он пребывал в хорошем настроении, даже несмотря на то что победу на дистанции 100 м баттерфляем в Будапеште у него увел Калеб Дрессел (США). «Никаких больше вторых мест на стометровке баттерфляем на Олимпиаде», — пообещал ле Кло журналистам и, наверное, самому себе пообещал первое место в общем зачете Кубка мира. Чэд проплыл все этапы от Москвы до Сингапура и доминировал по ходу всего турнира.

В прошлом сезоне этот титул увел у него Морозов, в том числе благодаря мировому рекорду на 100 м комплексом. В этом сезоне Морозов проплыл Кубок мира без рекордов, но в целом был стабилен и стал вторым. Третье место в общем зачете у мужчин занял призер чемпионата мира в Будапеште Кирилл Пригода, который хорошо проявил себя не только на профильных дистанциях в плавании брассом, но и на 200 м комплексом, где поднимался на пьедестал.

«Для меня результаты Пригоды в плавании комплексом не являются неожиданностью. Я несколько раз разговаривал с его личным тренером и с самим Кириллом. Эта дистанция является достаточно перспективной для него, даже если говорить о подготовке к Олимпийским играм», — оценил его выступление главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Уже на азиатском блоке этапов турнира к команде присоединились два чемпиона мира — Ефимова и Чупков. Ефимова выступила только в Токио, где выиграла на дистанции 100 м комплексом, Чупков проплыл на всех трех этапах в Азии, но остался без побед.

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Из Сингапура в Копенгаген.

В отличие от Морозова и Пригоды, а также Василиссы Буйной, заключительный этап Кубка мира в Сингапуре не носил квалификационный характер для Чупкова — тот изначально решил пропустить чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене. А для остальных результаты, показанные в Сингапуре, учитывались как отборочные для попадания в команду на этот турнир. Можно сказать, это был «отбор на удаленке» для тех, кто был на этапах Кубка мира, а не в Казани, где проходит квалификационный чемпионат России.

В частности, Морозов намерен отобраться на чемпионат Европы в Копенгаген на дистанциях 50, 100 метров вольным стилем и 100 комплексом. «На чемпионате Европы на короткой воде в последний раз выступал в 2013 году, тоже в Дании (в Хернинге), откуда привез пять золотых медалей. Хочу туда вернуться и повторить успех», — отметил он.

«Это был очень успешный Кубок мира для меня, и спасибо FINA за эту возможность. Я слышал, в следующем году мы сможем плавать по шесть дистанций за этап, и только четыре будут считаться, но это лучше. С такими правилами Катинка Хошсу и другие спортсмены, которые плавают много дистанций, получать больше возможностей проявить себя», — сказал Морозов по итогам выступления на Кубке мира пресс-службе FINA.

Место в топ-3 гарантировало ему призовые в размере 100 тысяч долларов США и плюс 50 тысяч как лучшему пловцу последнего блока этапов. Пригода заработал 50 тысяч долларов призовых.

«Наши ребята по ходу этапов Кубка мира выступали великолепно, я очень рад за них. Было завоевано много медалей на этапах Кубка мира в этом сезоне, среди которых много золотых. Рад, что этот турнир прошел для них успешно, рад, что и завершили они его на такой высокой волне. Я рассчитываю, что Морозов и Пригода после этапов Кубка мира покажут быстрые секунды и на чемпионате Европы тоже», — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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