Морозов занял второе место в общем зачете Кубка мира по плаванию на короткой воде

На турнире в Сингапуре Морозов победил на дистанциях 100 м комплексным плаванием, 50 и 100 м вольным стилем. По итогам всех этапов россиянин набрал 273 очка. Победителем в общем зачете стал южноафриканец Чад ле Кло (402). Еще один россиянин Кирилл Пригода занял третье место (228).
У женщин победительницей стала шведка Сара Шёстрем (578), венгра Катинка Хоссу — вторая (446), голландка Раноми Кромовидьо — третья (272). Лучшая из россиянок Юлия Ефимова заняла 19-е место (18).
25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 21-летний Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
Заключительный этап Кубка мира завершился 19 ноября.