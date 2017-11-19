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16:25 (мск), источник: ТАСС

Морозов занял второе место в общем зачете Кубка мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Владимир Морозов занял второе место в общем зачете Кубка мира по плаванию на короткой воде. Об этом стало известно по итогам заключительного этапа в Сингапуре.

На турнире в Сингапуре Морозов победил на дистанциях 100 м комплексным плаванием, 50 и 100 м вольным стилем. По итогам всех этапов россиянин набрал 273 очка. Победителем в общем зачете стал южноафриканец Чад ле Кло (402). Еще один россиянин Кирилл Пригода занял третье место (228).

У женщин победительницей стала шведка Сара Шёстрем (578), венгра Катинка Хоссу — вторая (446), голландка Раноми Кромовидьо — третья (272). Лучшая из россиянок Юлия Ефимова заняла 19-е место (18).

25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 21-летний Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Заключительный этап Кубка мира завершился 19 ноября.

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