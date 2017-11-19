Морозов и Пригода завоевали золото во второй день этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре

Морозов финишировал с результатом 45,56 секунды. Вторым стал южноафриканец Чад Ле Кло (46,00), третьим — японец Синри Сиоура (46,82).
Пригода показал лучший результат на дистанции 200 м брассом (2.01,18). Японец Дайя Сэто — второй (2.01,30). Еще один россиянин Антон Чупков показал третий результат (2.01,65).
25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 21-летний Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. 20-летний Чупков является обладателем бронзы Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, золотой и бронзовой наград чемпионатов мира.
Заключительный этап Кубка мира завершится 19 ноября.