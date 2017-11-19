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14:29 (мск), источник: ТАСС

Морозов и Пригода завоевали золото во второй день этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 м вольным стилем во второй день восьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

Морозов финишировал с результатом 45,56 секунды. Вторым стал южноафриканец Чад Ле Кло (46,00), третьим — японец Синри Сиоура (46,82).

Пригода показал лучший результат на дистанции 200 м брассом (2.01,18). Японец Дайя Сэто — второй (2.01,30). Еще один россиянин Антон Чупков показал третий результат (2.01,65).

25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 21-летний Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. 20-летний Чупков является обладателем бронзы Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, золотой и бронзовой наград чемпионатов мира.

Заключительный этап Кубка мира завершится 19 ноября.

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