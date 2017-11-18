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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

Российские пловцы завоевали три золота на этапе Кубка мира в Сингапуре в субботу

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Российские пловцы выиграли три награды высшего достоинства в первый соревновательный день на заключительном этапе Кубка мира в Сингапуре.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Морозов первенствовал на 100-метровке комплексным плаванием с результатом 50,49 секунды.

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Второе место занял американец Майкл Эндрю (51,65 секунды), третье — Кеннет То из Гонконга (51,97).

Морозов также победил на дистанции 50 метров вольным стилем, его время — 20,61 секунды. Вторую позицию поделили японец Синри Сиура и австралиец Камерон Макэвой (оба — по 21,32).

Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 50 метров брассом, преодолев ее за 25,80 секунды. Серебро досталось белорусу Илье Шимановичу (26,23). Бронза у японца Ясухиро Косэки (26,25).

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