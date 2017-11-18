Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российские пловцы завоевали три золота на этапе Кубка мира в Сингапуре в субботу
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Владимир Морозов первенствовал на 100-метровке комплексным плаванием с результатом 50,49 секунды.
Второе место занял американец Майкл Эндрю (51,65 секунды), третье — Кеннет То из Гонконга (51,97).
Морозов также победил на дистанции 50 метров вольным стилем, его время — 20,61 секунды. Вторую позицию поделили японец Синри Сиура и австралиец Камерон Макэвой (оба — по 21,32).
Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 50 метров брассом, преодолев ее за 25,80 секунды. Серебро досталось белорусу Илье Шимановичу (26,23). Бронза у японца Ясухиро Косэки (26,25).