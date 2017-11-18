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16:05 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский пловец Илья Шиманович стал серебряным призером КМ в Сингапуре

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович стал серебряным призером Кубка мира в 25-метровом бассейне в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров мужской команды на дистанции 50 м брассом показал результат 26,23 сек. Быстрее Ильи Шимановича проплыл спринт россиянин Кирилл Пригода — 25,80 сек. Третье место занял Ясухиро Косеки из Японии — 26,25 сек.

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В шаге от пьедестала почета на дистанции 100 м комплексным плаванием остановился еще один белорус Павел Санкович — 52,57 сек. Первое место занял Владимир Морозов из России — 50,49 сек.

На дистанции 200 м баттерфляем выступил и белорус Евгений Цуркин, который завершил выступление шестым (1 мин. 55,07 сек.). Выиграл финальный заплыв лидер общего зачета Кубка мира Чад ле Кло из ЮАР — 1 мин. 49,25 сек. В общем зачете этого престижного турнира Илья Шиманович занимает седьмое место, Павел Санкович расположился на девятой позиции.

Заключительный этап Кубка мира в Сингапуре завершится 19 ноября. С 13 по 17 декабря текущего года сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы на короткой воде, который пройдет в Копенгагене.

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