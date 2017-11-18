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02:19 (мск), источник: Р-Спорт

Зимний ЧР по плаванию на короткой воде, где пройдет отбор на ЧЕ, стартует в Казани

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет в Казани, по итогам этого отборочного старта будет сформирован состав сборной страны на декабрьский чемпионат Европы.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования состоятся в 25-метровом бассейне Дворца водных видов спорта 18—22 ноября.

На этом турнире из победителей чемпионата мира по водным видам спорта-2017 выступит только трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова. Евгений Рылов и Антон Чупков чемпионат России пропускают. Рылов залечивает травму и уже приступил ко второму этапу реабилитации: постепенно начинает тренироваться, вернувшись в Россию из Германии.

Еще один победитель чемпионата мира в Будапеште Чупков выступает на этапах Кубка мира, но квалифицироваться на чемпионат Европы даже удаленно не будет, так как изначально решил пропустить этот турнир.

Пропустит чемпионат России и действующий обладатель Кубка мира Владимир Морозов. И он, и призер чемпионата мира в Будапеште Кирилл Пригода, а также чемпионка Европейских игр Василисса Буйная будут проходить отбор на этапе Кубка мира в Сингапуре — их результаты на соответствующих дистанциях учтут. Если они будут удовлетворять критериям отбора, то спортсмены попадут в состав команды на декабрьский чемпионат Европы в Копенгагене.

Морозов намерен квалифицироваться на этот турнир на трех индивидуальных дистанциях и выступить в эстафете. «На чемпионат Европы готовлю коронные 50, 100 метров вольным стилем и 100 комплексом. Уверен, эстафет тоже будет немало. На чемпионате Европы по короткой воде в последний раз выступал в 2013 году, тоже в Дании, откуда привез пять золотых медалей. Хочу туда вернуться и повторить успех», — сказал Морозов, комментируя настрой на отбор «на удаленке».

Но и без Морозова в Казани будет интересная очная борьба за место в составе. На чемпионате России выступят действующие чемпионы Европы на короткой воде Евгений Седов и Сергей Фесиков. У обоих олимпийский и постолимпийский сезон сложились не лучшим образом, но они настроены бороться за место в команде. Выступит на чемпионате России и призер чемпионата мира в эстафетном плавании Вероника Попова, правда уже под новой фамилией — она вышла замуж за российского пловца Вячеслава Андрусенко.

Критерии отбора в команду таковы: в нее будут включены спортсмены, занявшие по итогам чемпионата страны 1−2-е места при условии выполнения отборочного норматива в финальном заплыве. В случае, если в финальном заплыве окажется два одинаковых результата на 2−3-й позициях, предпочтение будет отдано тому, кто быстрее проплыл полуфинал. Все это, разумеется, с учетом результатов Буйной, Морозова и Пригоды, показанных в Сингапуре.

«Чемпионат Европы — турнир, конечно, важный, но мы должны понимать и приоритеты. Главное для нас — Олимпиада, поэтому у некоторых спортсменов этот турнир в программу не входит, некоторые предпочитают вообще пропустить зимний сезон, и это вполне нормально, но все равно мы будем стараться показать достойный результат», — подчеркнул главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

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