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Российские пловцы получили дисквалификацию в эстафете на этапе КМ в Токио
В Токио (Япония) завершился седьмой этап Кубка мира по плаванию.
В Токио (Япония) завершился седьмой этап Кубка мира по плаванию.
В заключительном виде программы — смешанной кролевой эстафете 4×50 м — победу одержали австралийцы. Второй результат продемонстрировала сборная Нидерландов. Тройку призёров замкнули американцы. Сборная России в составе Кирилла Пригоды, Владимира Морозова, Василисы Буйной, Юлии Ефимовой получила дисквалификацию.
Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио, Япония
Смешанная кролевая эстафета. 4×50 м
1. Австралия — 1.29,97.
2. Нидерланды — 1.30,70.
3. США — 1.31,92.