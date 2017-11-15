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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова победила на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 100 м брассом

В Токио (Япония) продолжается седьмой этап Кубка мира по плаванию.

Источник: РИА "Новости"

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 брассом. Второе место заняла представительница Ямайки Алия Аткинсон. Тройку призёров замкнула японка Канако Ватанабе.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио
Женщины. Брасс. 100 м
1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.03,90.
2. Алия Аткинсон (Ямайка) — 1.04,15.
3. Канако Ватанабе (Япония) — 1.04,99.

Накануне Ефимова стала третьей на дистанции 200 м брассом.

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