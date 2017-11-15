Олимпийский чемпион Рио порезал ногу в бассейне на Кубке Казахстана по плаванию в Темиртау

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Основатель «Магнита» получил от сделки 43,9 млрд руб.
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Баффало Сэйбрз4
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Алжир3
ЦАР0
Футбол. Сборные
14.11
Венгрия1
Коста-Рика0
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
12:01 (мск), источник: Sports.kz

Олимпийский чемпион Рио порезал ногу в бассейне на Кубке Казахстана по плаванию в Темиртау

На Кубке Казахстана по плаванию на «короткой» воде в Темиртау травму ноги получил чемпион Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Дмитрий Баландин.

Источник: Sports.kz

Дело в том, что на этом крытом спортивном объекте действует 50-метровой бассейн. Чтобы проводить состязания на «короткой» воде (25 метров), организаторам приходится устанавливать специальные железные ограничители, от которых, во время прохождения дистанции, пловцы отталкиваются ногами. Но эти приспособления эксплуатируются уже не первый год. Из-за процессов коррозии на металле образуются участки с острыми краями, на которых каждый год режут руки и ноги десятки пловцов.

Читайте также
Казахстанский пловец Дмитрий Баландин проиграл в финале Универсиады-2017

Не обошлось без эксцессов и в нынешнем году. На Кубке Казахстана во время разминки перед стартом на дистанцию 200 метров брассом серьезно травмировался чемпион Олимпийских игр-2016, сильнейший казахстанский брассист Дмитрий Баландин. Во время выполнения поворота он ногой зацепил щель с рваными краями. В итоге известный пловец чуть было не лишился пальца ноги.

Врачи оказали ему первую помощь и отвезли в ближайшую клинику. В травматологии знаменитому атлету наложили семь швов на рану. Естественно, Дмитрию Баландину пришлось досрочно завершить выступление на Кубке страны. Медики рекомендовали ему не беспокоить травмированную ногу в течение ближайших двух недель.

Кстати, нынешний розыгрыш Кубка страны стал нефартовым для многих лидеров казахстанского плавания. Буквально накануне старта республиканского турнира сломал руку неоднократный чемпион и рекордсмен Казахстана Адильбек Мусин. Естественно, от поездки в Темиртау ему пришлось отказаться. Не оказалось в числе участников и перспективной 17-летней алматинской пловчихи, рекордсменки страны Александры Шатских. Она пропустила турнир из-за простуды.

Настоящим героем Кубка страны стала 15-летняя алматинка Диана Злобина, в последнее время выступающая в составе сборной Актюбинской области. На стайерских дистанциях вольным стилем она установила два рекорда страны. Предыдущие высшие достижения продержались четыре с лишним года и принадлежали Эльмире Ибраим (Жамбылская обл.). Диана Злобина обновила рекорды РК на «короткой» воде на дистанциях 400 (04:17.50 мин.) и 800 (8:48.91 мин.) метров.

Еще одна особенность нынешнего турнира — постепенно начали сдавать позиции пловцы из Алматы, долгое время доминировавшие на республиканской арене. Нет, таланты в крупнейшем городе страны не перевелись. Дело в том, что в последнее время на развитие этого вида спорта в Алматы выделяют сущие крохи. По этой причине талантливая молодежь предпочитает искать счастья на стороне. Так, помимо Дианы Злобиной, сборная города лишилась еще нескольких перспективных ребят. За другие регионы теперь выступают Ален Охотинский (Алматинская обл.), Елизавета Ким (ЮКО), Дарья Марасанова (ЮКО) и Илья Долгов (Жамбылская обл.).

По итогам республиканского турнира лучшим пловцом, набравшим наибольшее количество очков FINA, стал Дмитрий Баландин. Он принял участие в заплыве на 100 метров брассом и набрал 862 зачетных балла.

Победители Кубка РК по плаванию в многоборье Мужчины. Вольный стиль (спринт) — Риат Жумагулов (Астана) и Мария Федотова (Алматинская обл.). Вольный стиль (стайеры) — Виталий Худяков и Диана Злобина (оба — Актюбинская обл.). На спине — Адиль Каскабай (Жамбылская обл.) и Диана Назарова (Актюбинская обл.). Баттерфляй — Кирилл Шацков (Карагандинская обл.) и Эльмира Ибраим (Жамбылская обл.). Брасс — Нурдаулет Жумагали (Жамбылская обл.) и Аделаида Пчелинцева (Павлодарская обл.). Комплексное плавание — Алибек Камзенов (Актюбинская обл.) и Дарья Марасанова (ЮКО).

СМИ назвало следующего футболиста, который покинет «Кайрат»
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу от Европы
Американский журналист: В США есть фанаты Аршавина
Колобков: Россия выполнила все критерии WADA
Новости
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь