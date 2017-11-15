Олимпийский чемпион Рио порезал ногу в бассейне на Кубке Казахстана по плаванию в Темиртау

Источник: Sports.kz

Дело в том, что на этом крытом спортивном объекте действует 50-метровой бассейн. Чтобы проводить состязания на «короткой» воде (25 метров), организаторам приходится устанавливать специальные железные ограничители, от которых, во время прохождения дистанции, пловцы отталкиваются ногами. Но эти приспособления эксплуатируются уже не первый год. Из-за процессов коррозии на металле образуются участки с острыми краями, на которых каждый год режут руки и ноги десятки пловцов.

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Не обошлось без эксцессов и в нынешнем году. На Кубке Казахстана во время разминки перед стартом на дистанцию 200 метров брассом серьезно травмировался чемпион Олимпийских игр-2016, сильнейший казахстанский брассист Дмитрий Баландин. Во время выполнения поворота он ногой зацепил щель с рваными краями. В итоге известный пловец чуть было не лишился пальца ноги.

Врачи оказали ему первую помощь и отвезли в ближайшую клинику. В травматологии знаменитому атлету наложили семь швов на рану. Естественно, Дмитрию Баландину пришлось досрочно завершить выступление на Кубке страны. Медики рекомендовали ему не беспокоить травмированную ногу в течение ближайших двух недель.

Кстати, нынешний розыгрыш Кубка страны стал нефартовым для многих лидеров казахстанского плавания. Буквально накануне старта республиканского турнира сломал руку неоднократный чемпион и рекордсмен Казахстана Адильбек Мусин. Естественно, от поездки в Темиртау ему пришлось отказаться. Не оказалось в числе участников и перспективной 17-летней алматинской пловчихи, рекордсменки страны Александры Шатских. Она пропустила турнир из-за простуды.

Настоящим героем Кубка страны стала 15-летняя алматинка Диана Злобина, в последнее время выступающая в составе сборной Актюбинской области. На стайерских дистанциях вольным стилем она установила два рекорда страны. Предыдущие высшие достижения продержались четыре с лишним года и принадлежали Эльмире Ибраим (Жамбылская обл.). Диана Злобина обновила рекорды РК на «короткой» воде на дистанциях 400 (04:17.50 мин.) и 800 (8:48.91 мин.) метров.

Еще одна особенность нынешнего турнира — постепенно начали сдавать позиции пловцы из Алматы, долгое время доминировавшие на республиканской арене. Нет, таланты в крупнейшем городе страны не перевелись. Дело в том, что в последнее время на развитие этого вида спорта в Алматы выделяют сущие крохи. По этой причине талантливая молодежь предпочитает искать счастья на стороне. Так, помимо Дианы Злобиной, сборная города лишилась еще нескольких перспективных ребят. За другие регионы теперь выступают Ален Охотинский (Алматинская обл.), Елизавета Ким (ЮКО), Дарья Марасанова (ЮКО) и Илья Долгов (Жамбылская обл.).