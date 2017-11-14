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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова стала третьей на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 200 м брассом

В Токио (Япония) завершился первый день седьмого этапа Кубка мира по плаванию.

Источник: РИА "Новости"

Трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 200 м.

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На 50 м баттерфляем её соотечественник, призёр Олимпийских игр Владимир Морозов стал пятым.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио
Женщины. Брасс. 200 м
1. Рикке Педерсен (Дания) — 2.18,29.
2. Реона Аоки (Япония) — 2.18,78.
3. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,21…
6. Мария Темникова (Россия) — 2.20,78.

Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Чад Ле Кло (ЮАР) — 22,49.
2. Павел Санкович (Беларусь) — 22,81.
3. Андрей Говоров (Украина) — 22,96…
5. Владимир Морозов (Россия) — 23,12.

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