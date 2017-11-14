Белорусские пловцы Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио

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На дистанции 50 м баттерфляем Павел Санкович с результатом 22,81 сек. занял второе место. Опередить белоруса смог лишь Чад ле Кло из ЮАР — 22,49 сек. Третье место занял Андрей Говоров из Украины — 22,96 сек.

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Бронзовой награды на дистанции 100 м брассом удостоился Илья Шиманович, который проплыл дистанцию за 57,15 сек. Первым финишировал японец Ясухиро Косеки — 56,49 сек., вторым стал Кирилл Пригода из России — 56,71.

Этап Кубка мира по плаванию продолжится в Токио 15 ноября. Далее турнир пройдет в Сингапуре. Ранее этапы Кубка мира состоялись в Москве, Берлине, Эйндховене, Гонконге и Дохе, где также удачно выступали Павел Санкович и Илья Шиманович.