Белорусские пловцы Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
7 неловких вопросов сексологу
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал0
СКА1
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Сербия
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
ХК Динамо
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Колумбия
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Исландия
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина
Нигерия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Норвегия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз5
Даллас Старз1
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Колин Фаррелл украсил обложку Men's Style
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
14Сборная России: они сыграют против Месси
13:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Павел Санкович и Илья Шиманович в Токио вошли в число призеров этапа Кубка мира в 25-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На дистанции 50 м баттерфляем Павел Санкович с результатом 22,81 сек. занял второе место. Опередить белоруса смог лишь Чад ле Кло из ЮАР — 22,49 сек. Третье место занял Андрей Говоров из Украины — 22,96 сек.

Читайте также
Белорусский пловец Павел Санкович завоевал серебро на этапе Кубка мира в Пекине

Бронзовой награды на дистанции 100 м брассом удостоился Илья Шиманович, который проплыл дистанцию за 57,15 сек. Первым финишировал японец Ясухиро Косеки — 56,49 сек., вторым стал Кирилл Пригода из России — 56,71.

Этап Кубка мира по плаванию продолжится в Токио 15 ноября. Далее турнир пройдет в Сингапуре. Ранее этапы Кубка мира состоялись в Москве, Берлине, Эйндховене, Гонконге и Дохе, где также удачно выступали Павел Санкович и Илья Шиманович.

По итогам всех этапов победители и призеры общего рейтинга получат денежные вознаграждения. В текущем сезоне общий призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

 Звезда сериала Универ во второй раз стал отцом
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - ученые
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена
НХЛ назвала две тройки звезд недели, отметив в каждой россиян
«Сент-Луис» проиграл «Калгари», Тарасенко оформил дубль
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь