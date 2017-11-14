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Морозов выиграл этап КМ в Токио на 100 м кролем, Пригода — 2-й на 100 м брассом
В Токио (Япония) стартовал седьмой этап Кубка мира по плаванию.
В Токио (Япония) стартовал седьмой этап Кубка мира по плаванию.
На дистанции 100 м вольным стилем победу одержал россиянин Владимир Морозов.
Его соотечественник Кирилл Пригода занял второе место на 100 м брассом.
Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 45,65.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) — 46,09.
3. Кацуми Накамура (Япония) — 46,54.
Брасс. 100 м
1. Ясухиро Косэки (Япония) — 56,49.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 56,71.
3. Илья Шиманович (Беларусь) — 57,15.