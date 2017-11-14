Морозов выиграл этап КМ в Токио на 100 м кролем, Пригода — 2-й на 100 м брассом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Подростка-инвалида выгнали из кафе в Петербурге
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Китай0
Колумбия1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь0
ХК Динамо1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Южная Корея1
Сербия1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Исландия
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина
Нигерия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Норвегия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз5
Даллас Старз1
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Колин Фаррелл украсил обложку Men's Style
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Россия строит больше всего торговых центров в Европе
Норвежцы построят самый большой ресторан под водой
Фоторепортажи
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Морозов выиграл этап КМ в Токио на 100 м кролем, Пригода — 2-й на 100 м брассом

В Токио (Япония) стартовал седьмой этап Кубка мира по плаванию.

Источник: РИА "Новости"

На дистанции 100 м вольным стилем победу одержал россиянин Владимир Морозов.

Читайте также
Россиянин Пригода победил на этапе Кубка мира в Дохе в комплексном плавании на 200 м

Его соотечественник Кирилл Пригода занял второе место на 100 м брассом.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 45,65.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) — 46,09.
3. Кацуми Накамура (Япония) — 46,54.

Брасс. 100 м
1. Ясухиро Косэки (Япония) — 56,49.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 56,71.
3. Илья Шиманович (Беларусь) — 57,15.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена
Медведева рассказала, как отметит 18-летие
«Сент-Луис» проиграл «Калгари», Тарасенко оформил дубль
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь