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Владимир Морозов завоевал два золота во второй день этапа КМ по плаванию в Пекине
МОСКВА, 11 ноя —
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МОСКВА, 11 ноя —
В субботу Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показав время 50,36 секунды. Серебро у американца Майкла Эндрю (51,86), бронзу взял японец Дайя Сэто (52,09).
Также Морозов выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем с результатом 20,83 секунды. Вторым стал японец Синри Сиоура (21,27), третье место занял украинец Андрей Говоров (21,30).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио