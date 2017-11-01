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16:15 (мск), источник: Р-Спорт

Никита Лобинцев вернулся к тренировкам в США, он пропустит ЧР и ЧЕ

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр российский пловец Никита Лобинцев вернулся к тренировкам в США с Дэйвом Сало и пропускает чемпионат России и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Источник: РИА "Новости"

Лобинцев тренировался под руководством Сало в предыдущем олимпийском цикле, но затем они прекратили сотрудничество.

«Лобинцев вернулся тренироваться в США, планируется, что он пробудет там до весеннего отбора, а зимний чемпионат России он пропустит, на чемпионате Европы по короткой воде, соответственно, он тоже не выступит», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет в Казани (18—22 ноября) и станет отборочным для участия в декабрьском чемпионате Европы в Копенгагене.

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