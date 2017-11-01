Никита Лобинцев вернулся к тренировкам в США, он пропустит ЧР и ЧЕ

Лобинцев тренировался под руководством Сало в предыдущем олимпийском цикле, но затем они прекратили сотрудничество.

«Лобинцев вернулся тренироваться в США, планируется, что он пробудет там до весеннего отбора, а зимний чемпионат России он пропустит, на чемпионате Европы по короткой воде, соответственно, он тоже не выступит», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».