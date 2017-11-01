Никита Лобинцев вернулся к тренировкам в США, он пропустит ЧР и ЧЕ
МОСКВА, 1 ноя —
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МОСКВА, 1 ноя —
Лобинцев тренировался под руководством Сало в предыдущем олимпийском цикле, но затем они прекратили сотрудничество.
«Лобинцев вернулся тренироваться в США, планируется, что он пробудет там до весеннего отбора, а зимний чемпионат России он пропустит, на чемпионате Европы по короткой воде, соответственно, он тоже не выступит», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет в Казани (