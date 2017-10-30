Серебряный призер ЧМ по плаванию Лю Цзысуань не прошла допинг-тест

Допинг-тест 17-летней пловчихи, который дал положительный результат на гидрохротиазид, был сдан во время Национальных китайских игр в сентябре.

Гидрохротиазид не оказывает влияния на спортивные результаты, однако может быть использован для выведения запрещенных веществ. Антидопинговое агентство Китая дисквалифицировало спортсменку, аннулировало ее результаты и лишило ее команду награды от оргкомитета Игр за спортивную этику. На Национальных китайских играх Цзысуань стала второй на 200 м вольным стилем и выиграла эстафету на 400 м вольным стилем.