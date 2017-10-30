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10:30 (мск), источник: ТАСС

Серебряный призер ЧМ по плаванию Лю Цзысуань не прошла допинг-тест

ТАСС, 30 октября. Допинг-проба серебряного призера чемпионата мира по плаванию в составе женской сборной Китая в эстафете 4×200 м вольным стилем Лю Цзысуань дала положительный результат. Об этом сообщает SwimSwam со ссылкой Антидопинговое агентство Китая.

Допинг-тест 17-летней пловчихи, который дал положительный результат на гидрохротиазид, был сдан во время Национальных китайских игр в сентябре.

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Гидрохротиазид не оказывает влияния на спортивные результаты, однако может быть использован для выведения запрещенных веществ. Антидопинговое агентство Китая дисквалифицировало спортсменку, аннулировало ее результаты и лишило ее команду награды от оргкомитета Игр за спортивную этику. На Национальных китайских играх Цзысуань стала второй на 200 м вольным стилем и выиграла эстафету на 400 м вольным стилем.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште Цзысуань стала серебряным призером в эстафете на 200 м вольным стилем.

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