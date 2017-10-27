Суд в Бразилии возобновил дело о даче ложных показаний пловцом Лохте во время ОИ-2016

Вердикт был вынесен по иску прокуроров, которые обжаловали решение судебной коллегии по уголовным делам штата
В один из последних дней Олимпийских игр 2016 года в
Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться, тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию. Все кончилось тем, что власти Бразилии подали на пловца в суд.
После инцидента Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания страны приняли решение отстранить Лохте от соревнований на 10 месяцев и наложить штраф в размере $100 тыс. Отстранение Лохте закончилось 30 июня 2017 года, ему также было запрещено участвовать в чемпионате мира 2017 года, который стартовал прошел в июле в Будапеште. Кроме того,