Суд в Бразилии возобновил дело о даче ложных показаний пловцом Лохте во время ОИ-2016

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Вердикт был вынесен по иску прокуроров, которые обжаловали решение судебной коллегии по уголовным делам штата Рио-де-Жанейро. В июле 2017 года она постановила, что американец не нарушил закон, когда в разговоре с журналистами преувеличил подробности инцидента, произошедшего с ним на АЗС в Рио-де-Жанейро. Однако сейчас суд вышестоящей инстанции пришел к выводу, что действия Лохте можно квалифицировать как дачу ложных показаний, что является преступлением.

В один из последних дней Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Лохте в интервью одному из американских телеканалов рассказал, что он и еще трое пловцов национальной команды были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро. По его словам, он, Гуннар Бенц, Джек Конгер и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки. Такси, в котором ехали атлеты, якобы было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции и потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться, тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию. Все кончилось тем, что власти Бразилии подали на пловца в суд.