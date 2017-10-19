Ледеки обошла Евгению Медведеву в борьбе за звание спортсменки года по версии WSF
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Торжественная церемония вручения наград состоялась в среду в
Ледеки в 2017 году завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Также в
В прежние годы обладательницами награды WSF становились американская гимнастка Симона Байлз, теннисистки Винус и Серена Уильямс.
Лучшей спортсменкой в командных видах спорта по версии WSF стала четырехкратная чемпионка женской НБА американская баскетболистка Майя Мур.
Победители были определены в результате голосования на сайте и выбора комитета по награждения. Организация WSF была основана в 1974 году, и главной ее целью является вовлечение женщин в спорт.