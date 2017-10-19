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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

Ледеки обошла Евгению Медведеву в борьбе за звание спортсменки года по версии WSF

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Кэти Ледеки признана лучшей спортсменкой года по версии Women’s sports foundation (WSF), сообщается на официальном сайте организации; в шорт-листе номинантов также были россиянки Евгения Медведева (двукратная чемпионка мира по фигурному катанию) и Инна Дериглазова (олимпийская чемпионка по фехтованию).

Торжественная церемония вручения наград состоялась в среду в Нью-Йорке, Ледеки стала лучшей в категории «индивидуальные виды спорта».

Ледеки в 2017 году завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Также в шорт-листе номинанток на премию были американки Ребекка Майерс (плавание), конькобежка Хизер Бергсма, горнолыжница Микаэла Шиффрин и легкоатлетка Татьяна Макфадден, австрийская сноубордистка Анна Гассер, ямайская бегунья Элейн Томпсон и гольфистка из Южной Кореи Рю Со-ён.

В прежние годы обладательницами награды WSF становились американская гимнастка Симона Байлз, теннисистки Винус и Серена Уильямс.

Лучшей спортсменкой в командных видах спорта по версии WSF стала четырехкратная чемпионка женской НБА американская баскетболистка Майя Мур.

Победители были определены в результате голосования на сайте и выбора комитета по награждения. Организация WSF была основана в 1974 году, и главной ее целью является вовлечение женщин в спорт.

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