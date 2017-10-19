Ледеки обошла Евгению Медведеву в борьбе за звание спортсменки года по версии WSF

Ледеки в 2017 году завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Также в шорт-листе номинанток на премию были американки Ребекка Майерс (плавание), конькобежка Хизер Бергсма, горнолыжница Микаэла Шиффрин и легкоатлетка Татьяна Макфадден, австрийская сноубордистка Анна Гассер, ямайская бегунья Элейн Томпсон и гольфистка из Южной Кореи Рю Со-ён.