Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Скворцов выступит на ЧР по плаванию на короткой воде на 100 и 200 м баттерфляем
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Скворцов пропустил Олимпийские игры-2016 в
«Выступлю на чемпионате России на 100 и 200 м баттерфляем», — сообщил Скворцов корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет в Казани в ноябре и будет квалификационным для участия в чемпионате Европы, который состоится в декабре в Копенгагене.