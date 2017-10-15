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20:39 (мск), источник: Р-Спорт

Скворцов выступит на ЧР по плаванию на короткой воде на 100 и 200 м баттерфляем

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион Европы по плаванию на короткой воде Николай Скворцов заявил, что выступит на чемпионате России в Казани на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.

Скворцов пропустил Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а также постолимпийский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, так как не квалифицировался в национальную команду.

«Выступлю на чемпионате России на 100 и 200 м баттерфляем», — сообщил Скворцов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет в Казани в ноябре и будет квалификационным для участия в чемпионате Европы, который состоится в декабре в Копенгагене.

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