Скворцов выступит на ЧР по плаванию на короткой воде на 100 и 200 м баттерфляем

Скворцов пропустил Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а также постолимпийский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, так как не квалифицировался в национальную команду.

«Выступлю на чемпионате России на 100 и 200 м баттерфляем», — сообщил Скворцов корреспонденту агентства «Р-Спорт».