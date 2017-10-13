У мальчика была диагностирована остеосаркома — рак костной ткани — правой ноги.
Попова выступит на ЧР по плаванию в Казани, чтобы квалифицироваться на ЧЕ
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Чемпионат России пройдет в Казани в ноябре и будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене.
«Планирую выступить и на чемпионате России, и на чемпионате Европы», — сообщила Попова по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене пройдет