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14:10 (мск), источник: Р-Спорт

Попова выступит на ЧР по плаванию в Казани, чтобы квалифицироваться на ЧЕ

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-чемпионка Европы по плаванию на короткой воде, призер чемпионата мира по водным видам спорта Вероника Попова заявила, что намерена выступить на чемпионате России в Казани и квалифицироваться на чемпионат Европы.

Чемпионат России пройдет в Казани в ноябре и будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене.

«Планирую выступить и на чемпионате России, и на чемпионате Европы», — сообщила Попова по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене пройдет 13—17 декабря.

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