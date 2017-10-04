Белорусские пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович завоевали 3 медали в первый день этапа КМ в Дохе

В первый день соревнований Илья Шиманович поднялся на вторую ступень пьедестала почета. На дистанции 200 м брассом он показал результат 2 мин. 04,77 сек. Золотую награду завоевал Кирилл Пригода (Россия) — 2 мин. 01,24 сек., третьим стал россиянин Илья Хоменко — 2 мин. 05,08 сек.

В решающем заплыве на дистанции 50 м брассом Илья Шиманович финишировал третьим — 26,24 сек. Золотую награду завоевал спортсмен из ЮАР Камерон ван дер Бург — 25,24 сек., вторым коснулся бортика россиянин Кирилл Пригода — 25,85 сек.

Белорусский пловец Павел Санкович на дистанции 100 м комплексным плаванием завоевал серебряную медаль — 52,61 сек. На высшую ступень пьедестала поднялся россиянин Владимир Морозов — 51,38 сек. Бронзовая награда досталась спортсмену из США Тому Шилдсу — 53,21 сек.

Этап Кубка мира по плаванию в Дохе завершится 5 октября. В текущем сезоне общий призовой фонд соревнований составляет $2 млн.