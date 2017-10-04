Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Дохе
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Дохе.
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Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 46,87 секунды. Вторым финишировал представитель Германии Дамиан Вирлинг (47,82), третьим — Бенджамин Хокин из Парагвая (47,89). Также Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,38), белорус Павел Санкович (52,61) стал вторым, третьим — американец Том Шилдс (53,21).
В первый день этапа Кубка мира в российские пловцы завоевали еще три медали. Морозов финишировал третьим на дистанции 100 метров на спине, а Кирилл Пригода завоевал золото и серебро на дистанциях 200 и 50 метров брассом соответственно.
Этап Кубка мира в Дохе завершится в четверг.
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