Объявлен состав сборной России по плаванию на открытой воде на этап КМ в Гонконге

Этап Кубка мира в Гонконге будет заключительным в серии сезона-2017 и пройдет 21 октября.

«Мы планируем выступить в Гонконге на этапе Кубка мира. Туда поедут Кирилл Абросимов, Сергей Большаков, Артем Мамушкин, Александр Астапов, Валерия Ермакова, Софья Колесникова», — сообщил старший тренер сборной России Сергей Бурков в телефонном разговоре с агентством «Р-Спорт».

«(Анастасия) Крапивина и (Евгений) Дратцев сказали, что пока пропускают этот старт, еще не готовы вернуться к соревнованиям», — добавил он.