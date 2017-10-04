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4 октября 2017, 12:22 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Объявлен состав сборной России по плаванию на открытой воде на этап КМ в Гонконге

Стал известен состав сборной России по плаванию на открытой воде на этап Кубка мира в Гонконге.

Этап Кубка мира в Гонконге будет заключительным в серии сезона-2017 и пройдет 21 октября.

«Мы планируем выступить в Гонконге на этапе Кубка мира. Туда поедут Кирилл Абросимов, Сергей Большаков, Артем Мамушкин, Александр Астапов, Валерия Ермакова, Софья Колесникова», — сообщил старший тренер сборной России Сергей Бурков в телефонном разговоре с агентством «Р-Спорт».

«(Анастасия) Крапивина и (Евгений) Дратцев сказали, что пока пропускают этот старт, еще не готовы вернуться к соревнованиям», — добавил он.
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